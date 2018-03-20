Филармония в «Зарядье» откроет свои двери ближе к лету

Концертный зал филармонии в парке «Зарядье» планируется открыть в мае-июне 2018 года. Об этом сообщили в столичном Департаменте градостроительной политики города Москвы.

Предполагается, что новый концертный зал станет площадкой для проведения Московского урбанистического форума, который пройдет в столице с 17 по 22 июля.

Общая площадь здания филармонии составит 25,2 тысячи квадратных метров. Всего в нем будет два зала, которые разместятся под большим стеклянным куполом, украшенным прозрачной стеклянной «корой». Большой зал будет вмещать 1560 зрителей, а малый — 400.

Примечательно, что над акустикой концертного зала работали лучшие специалисты мира. Для проверки звука внутри залов японская компания специально изготовила куклы и кресла, которые помещали внутри физической модели зала. Затем там создавали вакуум и заполняли пространство жидким азотом. В манекенах при этом были установлены микрофоны, звук с которых как раз и оценивали акустические эксперты со всего мира.

Напомним, что в прошлом году Московский урбанистический форум стал самым масштабным за всю историю его проведения. Форум посетили представители 70 стран. В деловой программе приняли участие более 10 тысяч человек, а в фестивальной — почти 70 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мы проведем форум в новом концертном зале, который сейчас достраивается. Его ввод в эксплуатацию запланирован к началу Московского урбанистического форума. Надеемся, что проведение этого мероприятия в «Зарядье» позволит получить уникальные результаты работы форума. В условиях конкуренции глобальных мегаполисов, которая сейчас происходит во всем мире, главным фактором является качество человеческого капитала. Поэтому основной фокус в дискуссиях будет сделан на человека, насколько комфортно ему живется в крупном городе.