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Полиция сообщила о запущенном в дом друга Березовского убийце
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Полиция сообщила о запущенном в дом друга Березовского убийце 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский бизнесмен, друг и деловой партнер олигарха Бориса Березовского Николай Глушков мог сам пустить в свой дом убийцу. К такому выводу пришли детективы, сообщает газета The Independent.
По сведениям издания, виновные в этом преступлении по-прежнему находятся на свободе.
20 марта появилась информация, что бизнесмен мог погибнуть в результате секс-игры, которая «пошла чудовищно не так». По словам знакомого Глушкова, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис. Россиянин, которому чуть больше 20 лет, часто оставался ночевать в доме старшего товарища.
Отмечается, что именно Денис вместе с дочерью бизнесмена Наталией, которая в ту ночь также находилась в доме, обнаружил тело Глушкова.
Друг семьи рассказал, что Николай изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, у него была жена, которая родила ему детей. Однако впоследствии он признался, что больше любит мужчин.
О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта. Он был найден в своем доме. Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году предоставили политическое убежище.
Полиция не нашла следов взлома на месте убийства. Впоследствии сообщалось, что друг Березовского мог быть задушен собачьим поводком. При этом Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой».
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