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Гроб с тупом простоял несколько дней во дворе жилого дома на Украине
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Гроб с тупом простоял несколько дней во дворе жилого дома на Украине 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жильцы дома в городе Каменское Днепропетровской области сообщили о том, что в их дворе с 14 марта лежало тело умершей соседки, родные которой не смогли найти деньги на похороны. Деталями жуткой истории поделился сайт Life.
Из-за финансовых проблем, которые испытывала семья, родственники усопшей отложили погребение и разместили тело в снегу. Пока они искали деньги, необходимые на похороны, гроб, накрытый от влаги полиэтиленом, стоял прямо возле подъезда дома.
Так и не собрав нужной суммы в 25 тысяч гривен, что приблизительно равняется 53 тысячам рублей, семья покойницы переместила гроб, после того как соседи обратились к ним с жалобами на запах разложения.
В конце февраля мы сообщали о другой жуткой новости. Злоумышленники выкопали гроб на кладбище в Калуге. Как позже сообщили представители местной власти, захоронение производилось на незаконной основе.
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