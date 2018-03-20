Пожилым москвичам создают все условия для активного, современного и здорового образа жизни

Во вторник, 20 марта, сотрудники организаций соцобслуживания отметили Всемирный день социальной работы. Какую помощь получают уязвимые группы населения, выяснила корреспондент «ВМ».

Одной из первых категорий граждан, нуждающихся во всесторонней помощи, являются пенсионеры. И главным столичным органом, осуществляющим их поддержку, выступает Департамент труда и социальной защиты населения. Так, ветераны труда и военной службы имеют право на получение ежемесячной городской денежной выплаты, неработающие пенсионеры — на региональную социальную доплату, а одинокие пенсионеры и семьи, состоящие только из пожилых, — на регулярную денежную компенсацию оплаты услуг местной мобильной связи.

— Универсальной для всех является гарантия пенсии не ниже прожиточного минимума, — рассказал председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев . — Кроме того, в городе продуктивно работают несколько достаточно мощных общественных программ. Мы активно взаимодействуем с Союзом пенсионеров Европы. И хочу отметить, что в нашей стране социальная поддержка пенсионеров гораздо выше, чем во многих других государствах.

По данным департамента, необходимую помощь жителям Москвы предоставляют 166 организаций социального обслуживания, входящих в реестр поставщиков социальных услуг. В их числе — девять пансионатов для ветеранов труда, рассчитанных на 3733 места, а также Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной, предоставляющий 93 места. Кроме того, одиноким гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, может предоставляться помощь и на дому. Более сотни патронажных сестер организуют эту работу в десяти административных округах города.

— Велика роль и благотворительных организаций, — утверждает координатор проектов фонда «Старость в радость» Александра Кузьмичева . — Одной рукой мы решаем житейские и финансовые проблемы пенсионеров. А другой — стремимся изменить представление общества о старости как о неком периоде «дожития», сформировать качественную систему ухода за пожилыми. Обществу следует наглядно показать, что этот возраст может быть привлекательным. В таких странах, как Германия Израиль , уже отлажена национальная система поддержки пожилых. У нас необходимо строить свой механизм с учетом особенностей местной экономики, социального устройства, демографии.

Однако не только пенсионеры могут рассчитывать на социальную поддержку со стороны правительства. Люди с ограниченными возможностями здоровья в числе прочих льгот получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и различные компенсационные выплаты. Безработным всячески содействуют в трудоустройстве. Под опеку также попадают многодетные семьи, ветераны и малоимущие.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Людмила Пискунова, заместитель председателя президиума союза пенсионеров России:

— Прожиточный минимум официально зарегистрированного в Москве не менее десяти лет пенсионера увеличен до 17 500 рублей. Стоит отметить, что это достаточно существенная сумма. Кроме того, пожилые граждане имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Следует отметить, что льготы и привилегии определенных групп населения формируются местными властями. И правительство столицы пожилым людям оказывает достойную помощь, которой могли бы позавидовать многие регионы.

— Социальная поддержка старшего поколения выполняется в полном объеме: это и увеличение доплаты неработающим пенсионерам, и работа Центра социального обслуживания, и программа «Активное долголетие». Уже идет формирование групп и по занятиям спортом, и по изучению иностранных языков. Цель проекта — сделать жизнь пенсионеров насыщенной, современной и активной. Люди пожилого возраста должны понимать, что в их руках — возможность заниматься собой и с пользой для себя и для общества проводить свободное время.