Глава ФАНО: закон о науке должен отвечать на вопрос, как идею довести до ее реализации

Парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона „О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации“ проходят во вторник, 20 марта в Совете Федерации

»Законопроект мы начали обсуждать еще до утверждения Стратегии научно-технологического развития в 2016 году. Сегодня, с учетом утвержденного документа, нам нужно законопроект подготовить в таком виде, чтобы он точно отвечал на вопрос, как же мы будем сшивать все те глобальные накопленные за многие годы разрывы, которые сегодня есть на пути от идеи до промышленного внедрения соответствующих разработок", — сказал Котюков.

По его мнению, важно в законопроекте найти оптимальное соотношение между описанием функциональной и институциональной составляющей научно-технической деятельности. Котюков отметил, что в существующей редакции законопроект «немного тяготеет в сторону институтов и меньше внимания уделяет функциям, а, соответственно, разрывы-то у нас по функциям, здесь есть смысл поработать.»

Котюков добавил, что также важно прописать базовые функции Российской академии наук (РАН) именно в законе о науке.

"Как бы мы не регулировали специальным законом об Российской академии наук, необходимо записать их в базовом законодательном акте с тем, чтобы эти функции касались всей научной деятельности в стране, а не только в отдельно взятой группе организаций. Это всем нам даст больше понимания и объективности, и ответственности для исполнителей по тем или иным разработкам", — сказал глава ФАНО.

Федеральный закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно— технической политике». Разработчиком законопроекта является Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.