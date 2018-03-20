Кремль готов ещё на шесть лет уступок перед Западом

Причём характерно, что за несколько часов до переговоров Путина и Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал сообщение Белого дома, что американский лидер не планирует поздравлять переизбранного главу России: «Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом… Президент Путин остаётся открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо для развития отношений с нашими американскими партнерами», — сказал Песков.

Эти слова вполне коррелируются с недавним заявлением самого Путина о том, что Россия «никак не будет отвечать» на очередной беспредел на Украине , когда тысячам россиян не дали принять участия в российских президентских выборах.

А ранее был «проглоченный» ультиматум Англии , Олимпиада под нейтральным флагом… Список можно продолжить.

Означает ли оговорка Пескова, что и ближайшие шесть лет нас ждёт политика постоянных уступок и прогибов?

— В российской внешней политике сложилась, я бы сказал, «новая нормальность», — считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок . — Сейчас уже только отсутствие негативного выпада в адрес России со стороны Запада интерпретируется, как нечто не только нормальное, но и положительное. Как в старом анекдоте: «А мог бы и ножичком полоснуть». Дескать, если Трамп не наезжает на наши выборы, а просто молчит — это уже хорошо.

В целом, я бы не назвал такую политику Кремля трусливой. Скорее, это рассудительность. Думаю, что советники президента посоветовали Путину поменьше реагировать на какие-то невежливости со стороны западных коллег, тем более что у России и Запада хватает поводов для реальных претензий друг другу.

«СП»: — Но всё же трудно представить, чтобы Россия взяла бы и под надуманным предлогом предъявила ультиматум Англии. Там бы наверное, не стали это просто так «проглатывать», как делает руководство России.

— Я думаю, что сейчас вообще в мировой политике и дипломатии стало меньше взаимоуважения. Возможно, что Россия когда-нибудь тоже поступит не очень вежливо, ориентируясь на общемировые дипломатические веяния. Например, поздравит президента не самой дружественной нам страны не на следующий день после избрания, а через неделю. Это вполне вписывается в контекст «общемировой невежливости».

«СП»: — Пока складывается ощущение, что оборонительная и даже мягкотелая внешняя политика Кремля приводит к тому, что нас задирают всё больше.

— Не думаю. Наш МИД в последние годы тоже частенько позволял себе резкие заявления. Это не привело к тому, что на Западе нас стали больше уважать. Поэтому сейчас просто решили поменять тактику, игнорировать нападки. Кстати, примерно таким образом действует Китай . Его руководство много обвиняли в авторитаризме, нарушении демократии и т.д. Однако в Пекине, не распыляясь на склоки с западными дипломатами, помалкивают, делают своё дело.

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— Владимир Путин мастер именно в том виде единоборств, где главный принцип — поддаться, чтобы победить, — говорит политолог и публицист Анатолий Вассерман . — Дело в том, что для американцев внешней политики в чистом виде нет. Вся их внешняя политика — средство решения внутренних проблем и задач. В частности, Трамп выбран именно потому, что пообещал американскому обывателю в корне изменить экономическую политику США . В частности, серьёзно скорректировать или даже демонтировать существующую сейчас систему глобального разделения труда.

Эта система была задумана для улучшения производительности труда в целом, но как это часто бывает, обернулась куда большим злом нежели то, которое призвано было устранить. Я немало говорил и писал на тему того, что нынешняя система разделения труда привела, с одной стороны, к увеличению производительности труда в глобальном мире, с другой — сильно понизила уровень жизни среднестатистического землянина.

Трампа избрали именно за обещание покончить с этой системой. Но его оппонентами, естественно, стали все, кто именно в рамках этой системы получает сверхприбыли.

«СП»: — Причём здесь всё же «уклончивая» политика Кремля последних лет?

— Сейчас все усилия значительной части американского истеблишмента направлены на то, чтобы не позволить Трампу выполнить его основные предвыборные обещания. Именно для этого его объявили русским агентом. Дескать, его политика по изменению глобальной системы — в интересах русских. Она действительно в интересах русских, как и всех нормальных людей на планете. России выгодно, чтобы Трамп одолел своих соперников, поскольку демонтаж вышеупомянутой системы — и в наших интересах. Поэтому сейчас мы подыгрываем Трампу, и вообще стараемся не очень ссориться с Западом. В руководстве России исходят из того, что лучше не обращать внимания на некоторые диковатые выходки Трампа.

Зато американский президент таким образом получает шанс доказать, что он не верблюд. По всей видимости, политика демонстративных уступок продлится ещё не один месяц. Пока не случится одно из двух — или Трамп добьётся возможности действовать согласно собственным предвыборным обещаниям, или мы окончательно убедимся, что его повязали по рукам и ногам, и тогда политика России в отношении США и в целом Запада станет более жёсткой.

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