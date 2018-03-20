На почте в Техасе обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство

НЬЮ-ЙОРК , 20 марта. / ТАСС /. Полиция обнаружила неразорвавшееся взрывное устройство в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в местечке Шерц близ американского города Сан-Антонио (штат Техас). Об этом сообщил во вторник шеф полиции Сан-Антонио Билл Макманус.

"Они [саперы] изучают еще одну посылку с взрывным устройством", — заявил Макманус на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News . «Да, было всего две таких посылки, одна из которых взорвалась, а вторая нет», — уточнил он.

По оценке шефа полиции Сан-Антонио, злоумышленник «определенно хорошо знает, как обращаться» со взрывчаткой. «В психологических факторах, которые им двигали, я лично разбираться не решусь, для этого есть более квалифицированные специалисты», — добавил Макманус.

Как сообщил ранее шеф полиции Шерца Майкл Хенсен, детонация взрывного устройства, заложенного в бандероль, в отделении FedEx Corp. не привела к ранению людей. «Находившаяся поблизости от взрыва сотрудница позднее пожаловалась на звон в ушах. Ей оказали медицинскую помощь и позже выписали. По счастливой случайности никто не пострадал», — подчеркнул он.