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На почте в Техасе обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство
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На почте в Техасе обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство 

ТАСС 3 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Полиция обнаружила неразорвавшееся взрывное устройство в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в местечке Шерц близ американского города Сан-Антонио (штат Техас). Об этом сообщил во вторник шеф полиции Сан-Антонио Билл Макманус.
"Они [саперы] изучают еще одну посылку с взрывным устройством", — заявил Макманус на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News. «Да, было всего две таких посылки, одна из которых взорвалась, а вторая нет», — уточнил он.
По оценке шефа полиции Сан-Антонио, злоумышленник «определенно хорошо знает, как обращаться» со взрывчаткой. «В психологических факторах, которые им двигали, я лично разбираться не решусь, для этого есть более квалифицированные специалисты», — добавил Макманус.
Как сообщил ранее шеф полиции Шерца Майкл Хенсен, детонация взрывного устройства, заложенного в бандероль, в отделении FedEx Corp. не привела к ранению людей. «Находившаяся поблизости от взрыва сотрудница позднее пожаловалась на звон в ушах. Ей оказали медицинскую помощь и позже выписали. По счастливой случайности никто не пострадал», — подчеркнул он.
В последние несколько дней еще четыре взрыва произошли в другом городе Техаса — Остине, в результате погибли два человека и были ранены четверо. Полиция пока не установила, существует ли связь между взрывами. Шеф полиции Остина Брайан Мэнли заявил 19 марта, что правоохранительные органы города не склонны усматривать террористическую подоплеку в этих взрывах. Он подтвердил, что за помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $100 тыс., а губернатор Техаса Грег Эбботт — дополнительно $15 тыс.
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