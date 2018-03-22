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Французская икра в Карелии
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Французская икра в Карелии 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ООО «Карелпродактс», в ближайшее время намерено завершить строительство нового перерабатывающего цеха для рыбы.
Так, Минсельхоз, хочет не просто открыть новый цех, но и расширить предприятие в целом, создать генетический центр рыбоводства, где планируется добыча живой икры, а так же добыча посадочного материала для рыбоводства по всей республики. Главным поставщиком, видят предприятие «Виверс», которая находиться во Франции. Стоит отметить, что они уже дали свое согласие на плодотворное сотрудничество.
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