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Стерлитамак станет кибер-городом, а в Бирске появится новый перинатальный центр
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Стерлитамак станет кибер-городом, а в Бирске появится новый перинатальный центр 

Башкирское спутниковое телевидение 4 часа назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Жители Башкортостана смогли решить проблемы целых населенных пунктов после личной встречи с Главой республики, который провел сегодня прием граждан. Рустэм Хамитов также обсудил вопросы с обманутыми дольщиками и предпринимателями.
Восьмимесячный Самат не понимает, почему на него сегодня надели бабочку и привезли в незнакомое место. Малыш безмятежно продолжает есть банан и играть в игрушки. А вот его мама заметно волнуется. Уже третьего ребенка она родила в старом бирском роддоме. Многолетнюю проблему приехала обсудить с Главой Башкортостана.
Вера Цирульникова, многодетная мама: «Насколько мне известно, вопрос о строительстве нового родильного дома уже более 20 лет обсуждается. Старший сын уже в армии служит, за младшим сходили в прошлом году. А воз, к сожалению, и ныне там».
Словно требуя решить эту проблему, Самат стучит по столу. От такой картины, несмотря на серьезную тему обращения, Рустэм Хамитов не может сдержать улыбку. А уж тем более отказать в решении вопроса. Уже в этом году воз всё же сдвинется с места.
Рустэм Хамитов: «Мы начнем проектирование этого нового центра. Ну а в 2019 начнем стройку, в 2020 закончим. Объект, кстати говоря, недешевый: 400 миллионов рублей. На север, на северо-восток, северо-западную часть будет работать этот перинатальный центр. Так что вам спасибо за такую активность, что пишите».
Пилот-инструктор Азат Масалимов не может жить без неба. Этой страстью он делится со своими воспитанниками, для которых построил симулятор длиной в 2 метра.
Азат Масалимов, педагог центра технического творчества «Гефест»: «Он садится, летает виртуально на компьютере. Эффект был неожиданный даже для меня. Потому что конструкция как в настоящем самолете: лонжероны, шпангоуты, и они начинают это всё понимать».
Увидев увлечение мальчишек, он предложил Рустэму Хамитову создать мобильную школу авиационно-инженерной ориентации. А вот доцент из Стерлитамака хочет погрузить в виртуальную реальность целый город. С Главой Башкортостана ученый обсудил открытие магистратуры по направлению гейм-дизайна. Такие сейчас есть лишь в Москве и Владивостоке.
Руслан Каримов, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ: «И мы как раз станем третьим городом, в котором откроется данное направление подготовки. То есть можно будет считать, что Стерлитамак станет кибер-Стерлитамаком».
Обманутые дольщики тоже воспользовались шансом поговорить о наболевшем с Рустэмом Хамитовым. Правда на этот раз пришли не жаловаться, а с конкретным предложением, реализация которого, по их мнению, позволит решить проблему в 80% случаев. Недострои есть в каждом регионе. Чтобы помочь людям, необходимо внести изменения в федеральное законодательство.
Виталий Листков, обманутый дольщик: «Мои предложения выглядят так, что необходимо, чтобы застройщик забрал существующие объекты, достроил их в рамках закона о банкротстве 7 параграфа, а взамен получил компенсационные участки в черте города».
За неполных 3 месяца на имя Главы Башкортостана поступило порядка 2,5 тысячи писем. Большинство из них по электронной почте или через портал Госуслуг. В установленные сроки ответы были даны всем заявителям, ну а самые злободневные вопросы Рустэм Хамитов решает лично во время приема граждан.
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