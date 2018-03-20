Ещё
Ростехнадзор подготовил проект закона о дистанционном контроле на опасных производствах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростехнадзор подготовил проект закона о дистанционном контроле на опасных производствах 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности подготовил законопроект о введении дистанционного мониторинга за обеспечением безопасности на промышленных объектах, который позволит отменить плановые проверки этих производств. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект вводит обязанность организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, осуществлять дистанционный контроль технологических процессов на объекте и передавать данные в автоматизированном режиме в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, осуществляемая в рамках дистанционного мониторинга интеграция показателей информационных систем предприятий в единую систему мониторинга промышленной безопасности позволит снизить административное давление на бизнес и оптимизировать контрольно-надзорную деятельность. В частности, законопроект предусматривает для предприятий, внедривших систему дистанционного контроля промышленной безопасности, отмену плановых проверок.
Кроме того, принятие законопроекта позволит сформировать современную систему информационного обеспечения анализа риска возникновения аварий, в том числе крупных, на опасных производственных объектах, а также «качественно повысить эффективность функционирования подсистемы контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
ТАСС: последние новости
Глава ОЗХО: анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, займет две-три недели Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин Главы МИД и Минобороны Чехии отвергли возможность чешского происхождения "Новичка"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России82
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса394
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение