Ростехнадзор подготовил проект закона о дистанционном контроле на опасных производствах

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Ростехнадзор в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности подготовил законопроект о введении дистанционного мониторинга за обеспечением безопасности на промышленных объектах, который позволит отменить плановые проверки этих производств. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект вводит обязанность организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, осуществлять дистанционный контроль технологических процессов на объекте и передавать данные в автоматизированном режиме в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, осуществляемая в рамках дистанционного мониторинга интеграция показателей информационных систем предприятий в единую систему мониторинга промышленной безопасности позволит снизить административное давление на бизнес и оптимизировать контрольно-надзорную деятельность. В частности, законопроект предусматривает для предприятий, внедривших систему дистанционного контроля промышленной безопасности, отмену плановых проверок.

Кроме того, принятие законопроекта позволит сформировать современную систему информационного обеспечения анализа риска возникновения аварий, в том числе крупных, на опасных производственных объектах, а также «качественно повысить эффективность функционирования подсистемы контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».