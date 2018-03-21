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В Краснодаре пройдут публичные слушания по подготовленным существенным изменениям в ПЗЗ
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В Краснодаре пройдут публичные слушания по подготовленным существенным изменениям в ПЗЗ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Постановление подписал глава города Евгений Первышов. Слушания пройдут во всех внутригородских округах и сельских населенных пунктах Краснодара в течение месяца, начиная с конца марта. Планируется внести существенные дополнения в ПЗЗ, обозначить зоны объектов образования, здравоохранения и спортивно-рекреационные в границах Западного округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Одно из важных решений, которые предстоит принять в ходе публичных слушаний — это определить на будущее, в какой форме обсуждения будут проходить в Краснодаре в дальнейшем. Всего предусмотрено два формата их проведения: публичные слушания и общественные обсуждения в Интернете. Выбранный вариант будет закреплен в новой редакции ПЗЗ.
Новые правила предусматривают также обязательное проведение экспозиции или экспозиций в течение всего периода размещения каждого рассматриваемого проекта. Также, горожане смогут вносить свои замечания и предложения, начиная с момента опубликования оповещения. Нововведения коснутся и земельных участков. Обсуждение проекта внесения изменений в ПЗЗ Краснодара пройдет с 26 марта по 26 апреля в четырех внутригородских округах и 29 сельских населенных пунктах города. Отредактированный проект собираются принять и опубликовать до 1 июля.
«ФедералПресс» напоминает, что власти Краснодара приостановили действие ПЗЗ в отношении ряда земельных участков.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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