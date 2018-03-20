ВС поддержал владельцев квартир в вопросе аренды чердаков и крыш

Раньше такое право по закону у них было, но сложившаяся практика работы с интернет-компаниями складывалась не в их пользу. Решение Верховного суда должно изменить эту ситуацию.

Во многих новостройках провайдеры ставят свое оборудование уже на этапе строительства и никому не платят, так как оно уже является частью дома. «Проблемные ситуации возникают в тех домах, где провайдеры не имели оборудования и решили его установить», — говорит Игорь Кокин , эксперт центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС

По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и крышей. Правда, у многих и мысли не возникает, чтобы брать плату за размещение в стенах проводов, а на чердаке оборудования для Интернета. Ведь сами же они им и пользуются.

Собственники часто даже не знают, что провайдеры платят за пользование общим имуществом дома. «В большинстве случаев разговор об этом ведется с управляющей компанией (УК). И деньги растворяются на счетах УК. Это часто темная история», — говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль». Ведь у дома нет личного счета. Некоторые управляющие компании заключают договоры без согласия собственников, подтверждает Кокин.

Тогда как по закону пользоваться чердаком можно только с согласия собственников. И решение это должно быть принято на общем собрании.

Но, во-первых, собрать вместе всех собственников сложно.

России уже есть ТСЖ, доходы которых полностью покрывают платежи собственников на капремонт

Во-вторых, провайдеры ссылаются на то, что у них заключен договор на оказание интернет-услуг с конкретным собственником, а в этом случае спрашивать разрешения всего дома не нужно.

Но даже если договор с провайдером заключен по всем правилам, то жильцы денег от аренды чердака практически не видят. «По Жилищному кодексу вопрос использования общего имущества решается путем заключения договора между лицом, уполномоченным общим собранием, и арендатором», — поясняет Кокин. Чаще всего право заключения договора передается управляющей компании, а вслед за этим на ее счетах оседают и деньги. В последние годы складывалась странная практика: суды отказывали собственникам квартир в праве получать плату за размещение провайдерами оборудования в доме.

Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056). Там как раз и говорится, что провайдер имеет право устанавливать оборудование только с согласия жильцов. Это расширит возможности владельцев квартир. И не только по аренде.

Раньше многие сталкивались со сложностями подключения к определенной компании, если препятствия ей чинила УК. Теперь собственники смогут решить сами, кого и на каких условиях пустить в дом. К примеру, способствовать установке в доме оборудования того провайдера, который оказывает наиболее качественные услуги и предлагает хорошие тарифы.

Сейчас идет процесс возврата общего имущества и доходов от него в руки собственников, отмечает Светлана Разворотнева. Особенно хорошо процесс пошел в Петербурге , где межведомственная комиссия принимает подобные решения еженедельно, отметила она.

Зарабатывать собственники могут и на операторах связи, которые используют крыши для размещения оборудования, на рекламных конструкциях и вывесках, если для них используется фасад дома. В аренду можно сдавать еще и подвальные помещения.

Даже земельный участок можно сдавать в аренду для размещения палаток, магазинов, но для этого он должен быть поставлен на кадастровый учет, а при заключении договора аренды сроком более 11 месяцев право общей долевой собственности надо зарегистрировать, либо придется перезаключать договор каждые 11 месяцев, говорит Кокин.

Лучше всего зарабатывать на общем имуществе получается у собственников домов в районах с хорошей деловой активностью, у остановок и метро.

Очень важно правильно организовать поступление денег на счета. «Есть практика, когда старший по дому открывает счет, но это неправильно. Личный счет чреват тем, что если у старшего по дому возникнут денежные проблемы, например просрочка по кредиту, то деньги могут быть списаны», — предупреждает эксперт. Поэтому лучше проводить средства через счет управляющей компании или ТСЖ. Собственники могут принять решение, чтобы деньги зачислялись на специальный счет и расходовались на определенные цели. По Жилищному кодексу эти средства могут быть направлены на снижение размера взносов по капремонту или даже освобождение от взносов на капремонт.