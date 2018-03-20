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Дочь Валерия Меладзе показала, насколько полной была еще несколько лет назад
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Дочь Валерия Меладзе показала, насколько полной была еще несколько лет назад 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Глядя на сегодняшние фотографии средней дочери Валерия Меладзе, сложно поверить, что еще четыре года назад девушка была довольно полной. В подтверждение этого факта Софико опубликовала на странице в Instagram архивное фото, где невооруженным взглядом видны изменения в ее фигуре, а саму девушку на снимке крайне сложно узнать.
«5 января 2014 года — большое турне по Италии с моими 5 подбородками. Молодость никого не щадит», — с юмором подписала наследница Меладзе ретро-кадр. В комментариях к публикации пользователи были удивлены тому, насколько сильно Софико изменилась за четыре года и предположили, что для пущей убедительности она отретушировала фото.
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Отметим, что и многие другие знаменитости были довольно полными в детстве и юности. Так, актриса Александра Бортич рассказывала Ивану Урганту, что в подростковом возрасте весила аж 75 кг. Восходящая звезда очень любила поесть и не отказывала себе в этом. Толстушкой была и дочь певицы Валерии — Анна. Лишь став старше, девушка взялась за себя и похудела до желанных размеров.
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