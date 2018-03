Самое большое судно в мире готово принять пассажиров

«Симфония морей» водоизмещением была заложена в 2005 году на верфи Chantiers de l'Atlantique во французском Сен-Назере. В своем классе крупнейших океанских круизных судов Oasis станет уже четвертым, до этого были Oasis of the Seas, Allure of the Seas и Harmony of the Seas. Последнее до сих пор оставалось самым большим пассажирским судном в мире. Водоизмещение всех четырех лайнеров класса Oasis как минимум на 30% больше водоизмещения самых больших после них круизных судов. Подробно о гигантах моря — самых больших круизных лайнерах — мы писали два года назад, когда «Симфонию» еще только строили.

Длина «нового» «Титаника» составляет 362 метра, на судне могут разместиться 5 518 пассажиров (а при самом плотном заселении кают — 6 680) и две тысячи человек экипажа. Планируется, что свой первый летний сезон лайнер проведет в Средиземном море, курсируя из Барселоны на Мальту и другие острова и обратно; в октябре судно должно прийти в порт приписки — в Майами . После этого Symphony of the Seas будет катать туристов по Восточным и Западным Карибам. Об этом сообщает пресс-релиз компании Royal Caribbean International.

Из развлечений пассажирам лайнера будут доступны самая высокая в мире сухопутная горка с вершиной на шестнадцатой палубе в 45 метрах над морем, а также водяные три горки поменьше на верхней палубе, симулятор серфинга, тарзанка с девятой палубы, открытый амфитеатр, детский аквапарк, бар с роботами-барменами, парк с живыми растениями под открытым небом, улица с магазинами, барами и ресторанами, а также обычный круизный набор: парикмахерские, массажные салоны, кафе, кинотеатр и бассейны.