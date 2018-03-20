Минтранс предложил обновить правила предрейсового техосмотра

Предусмотренные для парковки рейсовых транспортных средств пункты могут начать проверять техническое состояние автомобилей по новым правилам.

Соответствующий проект приказа Министерства транспорта о Порядке организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

В сопроводительных документах к инициативе, обосновывающей необходимость новых правил проверки техсостояния автомобиля, отмечается, что в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2017 года № 398-ФЗ установлены дополнительные требования по обеспечению безопасности движения, по которым предприниматели и компании, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, обязаны обеспечивать стоянку транспорта по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках, соответствующих нормативным требованиям, а также проводить предрейсовый и предсменный контроль технического состояния транспортных средств.

В проекте приказа отмечается, что предрейсовый контроль техсостояния проводится до начала рейса, если в течение одной смены выполняется только один рейс или его длительность превышает продолжительность рабочего дня водителя.

Предсменный контроль также проводится до начала смены, если в её течение водитель транспортного средства совершает более одного рейса.

Контроль техсостояния проводится при участии контролёра, который должен соответствовать утверждённым Минтрансом профессиональным и квалификационным требованиям к работникам предприятий-перевозчиков.

Проведение контроля техсостояния автомобиля включает проверку исправности тормозной системы, рулевого управления, стеклоомывателей, колёс и шин, звукового сигнала, а при необходимости — тахографа и аппаратуры спутниковой навигации.

Контролёр также обязан проверить исправность предусмотренных конструкцией автомобиля замков дверей кузова, бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн и пробок топливных баков, устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья, устройств обогрева и обдува стёкол, а также страховочных тросов и держателя запасного колеса.

Кроме того, обновлённый порядок предусматривает наличие на транспорте предусмотренных его конструкцией индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности, стёкол и обзорности с места водителя, зеркал заднего вида и их креплений, заднего защитного устройства, брызговиков, ремней безопасности и подголовников сидений и ряд других технических характеристик.

Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 20 декабря 2017 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О безопасности дорожного движения“ в части установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».