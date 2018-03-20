Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: стройки, деньги и губернатор в кимоно

Как составляется рейтинг

Каждую неделю РИА «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Калининградской области , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считаем повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники редакции ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. После эти упоминания переводятся в баллы по логарифмической системе. При этом в случае попадания исследуемого лица в федеральную повестку может быть добавлен балл или снят в случае, если в большинстве сообщений лицо упоминалось косвенно.

Губернатор Калининградской области на прошлой неделе отличился несколькими яркими высказываниями и поступками. Так, широко распространилась цитата Алиханова о том, что он не покупал дорогие билеты на матчи чемпионата мира по футболу, как мэр Калининграда Ярошук : «У нас с Александром Георгиевичем разная судьба, он может себе позволить VIP-билеты, а я нет». Также в своем инстаграме глава региона разместил видео, где он выполнил 18 бросков на татами в рамках приуроченной к выборам президента всероссийской эстафете. «Когда поймал калининградца, который не хочет идти на выборы», — шутили в сети над кадрами поверженных противников у ног губернатора в спортивном кимоно. Его рабочая повестка была как всегда насыщенной: Алиханов побывал на судостроительном заводе «Янтарь» и сделал несколько заявлений о развитии отрасли, назначил временного руководителя в Ладушкин , который остался без главы администрации и главы горсовета из-за конфликта между ними, рассказал о планах создать зону свободной торговли на границе с Польшей . Кроме того, он сообщил о выделении 11 млн рублей из резервного фонда президента РФ на ремонт Мамоновской больницы и рассказал о некоторых шагах по улучшению сферы здравоохранения в регионе. Наконец, СМИ подхватили новость о том, что в феврале Антон Алиханов занял второе место в медиарейтинге глав регионов СЗФО.

Александр Ярошук. Рейтинг: 6 баллов

О мэре Калининграда на минувшей неделе много писали в связи с уже упомянутыми билетами на ЧМ-2018, а также слухами о скорой отставке градоначальника, которые он на протяжении последних двух недель не опровергал и не подтверждал. Кроме того, на Александра Ярошука ссылались в новостях об открытии трамвайного движения на острове Октябрьском , где расположена арена мундиаля, о подготовке к чемпионату и об отложенном закрытии центрального рынка.

Вице-премьера областного правительства цитировали в новостях, связанных с предстоящим чемпионатом мира по футболу. В частности, Гольдман рассказал журналистам о предстоящем косметическом ремонте территории вокруг главной достопримечательности Калининграда — Кафедрального собора на острове Канта. Там подлатают дорожки и набережные. Кроме того, зампред правительства сообщил СМИ о том, что в Калининграде планировали начать строительство спортивного комплекса с ледовой ареной до ЧМ-2018, но соответствующее разрешение будет выдано уже после мундиаля.

Олег Ступин. Рейтинг: 4 балла

Министр природных ресурсов и экологии сделал несколько важных заявлений. Прежде всего, они касались незаконной рубки деревьев. Ступин призвал обратить особое внимание на деятельность лесопилок, которые скупают нелегальную древесину, констатировал, что леса, находящиеся на землях сельхозназначения в Калининградской области, не подпадают под действие ни одного закона, а также сообщил о предстоящем изменении законодательства об охране зеленых насаждений. Кроме того, глава министр порадовал жителей региона новостью о том, что новые полигоны ТБО не будут размещаться возле населенных пунктов.

Зампреда правительства и министра строительства и ЖКХ активно цитировали после пресс-конференции, посвященной решению проблем обманутых дольщиков. Федосеев рассказал, что до конца 2020 года будет решен вопрос по 12 проблемным объектам. Речь идет о самых сложных ситуациях в сфере долевого строительства, которые тянулись на протяжении более 10 лет и которые получили новый импульс только после изменения регионального законодательства. Помимо этого, Максима Федосеева упомянули в ряде новостей о газификации — в рамках этой темы данный участник нашего рейтинга регулярно попадает под шквал критики из-за отставания от графика работ. Вице-премьер объяснил, что конкурс для достройки газораспределительной станции для Балтийска и Светлого был отложен, так как необходимо восстановить документы, которые «исчезли при работе предыдущего подрядчика». Хорошую новость Федосеев сообщил жителям Пионерского, в котором подключили к газу дома в двух районах: к 9 мая город газифицируют полностью.

Александр Шендерюк-Жидков. Рейтинг: 4 балла

Вице-премьер областного правительства на прошлой неделе рассказал журналистам о новых резидентах калининградской ОЭЗ и о поступающих заявлениях на получение такого статуса. Он отметил, что 13 инвесторов подписали обязательства на 6,3 млрд рублей. В основном это действующие в регионе производства, которые открыли новые инвестпроекты по производству различных продуктов питания. Среди поступивших заявок — много IT-компаний, сообщил Шендерюк-Жидков. Зампред правительства также пояснил, что его высказывание о том, что майнеры могут стать резидентами ОЭЗ вырвали из контекста: данный вид деятельности пока не регулируется законодательством. Упоминали вице-премьера и в новостях о посещении губернатором судостроительного завода, и в материалах, посвященных развитию отрасли.

Вице-премьер, курирующий в региональном правительстве социальный блок, рассказал о том, что детский лагерь в Светлогорске, включенный в программу приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, безвозмездно передали в собственность Калининградской области. Оздоровительный комплекс для детей отремонтируют и оснастят необходимым оборудованием в течение двух-трех лет, после он сможет принимать до 180 детей в одну смену, пояснил Илья Баринов. Зампреда правительства также цитировали в новостях о победах калининградских школьников на соревнованиях международного и федерального уровня. Кроме того, Баринов вручал награды победительницам регионального конкурса «Женщина года-2017».

Спикеру областной думы на минувшей неделе приходилось нередко спорить с коллегами. Так, при обсуждении штрафов за нарушение правил дорожного движения один из депутатов заметил, что средства видеофиксации, скорее, служат для пополнения бюджета, чем для повышения безопасности на дорогах. Марина Оргеева возразила: штрафы за нарушение скоростного режима надо рассматривать именно как меру воздействия на лихачей. Председателя думы также упоминали в новостях о встрече депутатов с губернатором, о противодействии незаконной вырубке деревьев и награждением финалисток конкурса «Женщина года».

Вице-премьер, отвечающий за подготовку инфраструктуры к ЧМ-2018, проконтролировал строительство мостов и улично-дорожной сети на острове Октябрьский. Он отметил, что после отступления морозов подрядчики будут работать в усиленном режиме, чтобы не отставать от графика. Другие упоминания Рольбинова также были связаны с подготовкой к чемпионату и тестовым матчам и грядущими изменениями транспортных маршрутов. Елена Дятлова . Рейтинг: 3 балла

Министр развития инфраструктуры прокомментировала ограничение движения грузовиков на областных трассах, которое будут действовать с конца марта до конца апреля для снижения нагрузки на полотно, усиливающееся из-за переувлажнения почвы. Также Дятлова сообщила, что до конца года в Калининградской области построят девять пунктов автоматического весогабаритного контроля, а на пяти дорогах установят метеостанции для сбора информации о погоде и состоянии дорожного покрытия. Кроме того, Елену Дятлову упоминали в новостях о перспективе создания сборочных производств на территории Калининградского морского торгового порта.