Алла Пугачева: Я очень боюсь

Юбилейный вечер поэта Ильи Резника растянулся на пять часов. Четыре десятка артистов со сцены Кремля исполнили все главные хиты, написанные Ильей Рахмильевичем. Но главной звездой была Алла Пугачева . Корреспондент Dni.Ru побывал и в зале, и за кулисами.

На афиша концерта значилась только Алла Пугачева. Все остальное в тени, как она сама поет. «Аллочка будет петь во втором отделении. Почти все отделение ее… — рассказывал накануне Илья Резник в интервью. — Я ей дал список из тридцати песен и сказал: „Ты свободна в своем выборе. Я рад буду любым нашим детищам“. Будут песни, которые, быть может, многие зрители даже и не слышали. Например, „А ты не знал, что я живу на белом свете“. У нас есть несколько песен, которые мало звучали».

Примадонна так хотела успеть на праздник главного, пожалуй, в своей жизни композитора, что из аэропорта (артистка была в отъезде по личным нуждам) добиралась до центра Москвы на аэроэкспрессе. В противном же случае рисковала встать в глухой вечерней пробке и приехать в Кремль лишь к утру.

Наверняка пассажиры электропоезда были сильно удивлены, увидев в вагоне последнюю Народную артистку СССР. Ведь и выглядела превосходно — в белых брюках и белой же шубке была похожа на Снежную королеву.

В Кремле артистку обступили журналисты и умоляли певицу попозировать. Та — хотя и через силу — выдавила из себя улыбку, но останавливаться перед гримеркой отказалась. Мол, не царское дело. Отказалась она и от роскошного букета алых роз. «Нет, не надо мне, я их очень боюсь, уколюсь еще», — пояснила певица.

Пугачева завершила концерт, исполнив сэт из семи песен — «Просто», «Ты не знал», «Без меня», «Возвращение», «Старинные часы», «Поздно», «Скупимся на любовь». А лучшая ее ученица Алиса Голосымова, знакомая по телепроекту «Голос. Дети» пела старый хит Примадонны «Эй, вы там, наверху».