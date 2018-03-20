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Алла Пугачева: Я очень боюсь
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Алла Пугачева: Я очень боюсь 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Юбилейный вечер поэта Ильи Резника растянулся на пять часов. Четыре десятка артистов со сцены Кремля исполнили все главные хиты, написанные Ильей Рахмильевичем. Но главной звездой была Алла Пугачева. Корреспондент Dni.Ru побывал и в зале, и за кулисами.
На афиша концерта значилась только Алла Пугачева. Все остальное в тени, как она сама поет. «Аллочка будет петь во втором отделении. Почти все отделение ее… — рассказывал накануне Илья Резник в интервью. — Я ей дал список из тридцати песен и сказал: „Ты свободна в своем выборе. Я рад буду любым нашим детищам“. Будут песни, которые, быть может, многие зрители даже и не слышали. Например, „А ты не знал, что я живу на белом свете“. У нас есть несколько песен, которые мало звучали».
Примадонна так хотела успеть на праздник главного, пожалуй, в своей жизни композитора, что из аэропорта (артистка была в отъезде по личным нуждам) добиралась до центра Москвы на аэроэкспрессе. В противном же случае рисковала встать в глухой вечерней пробке и приехать в Кремль лишь к утру.
Наверняка пассажиры электропоезда были сильно удивлены, увидев в вагоне последнюю Народную артистку СССР. Ведь и выглядела превосходно — в белых брюках и белой же шубке была похожа на Снежную королеву.
В Кремле артистку обступили журналисты и умоляли певицу попозировать. Та — хотя и через силу — выдавила из себя улыбку, но останавливаться перед гримеркой отказалась. Мол, не царское дело. Отказалась она и от роскошного букета алых роз. «Нет, не надо мне, я их очень боюсь, уколюсь еще», — пояснила певица.
Пугачева завершила концерт, исполнив сэт из семи песен — «Просто», «Ты не знал», «Без меня», «Возвращение», «Старинные часы», «Поздно», «Скупимся на любовь». А лучшая ее ученица Алиса Голосымова, знакомая по телепроекту «Голос. Дети» пела старый хит Примадонны «Эй, вы там, наверху».
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