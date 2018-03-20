Минфин рассматривает варианты приватизации завода «Кристалл»

"Вопрос по «Кристаллу» стоит на повестке. Сейчас дискуссия идет о формате", — сказал он.

К возможности приватизации Приокского завода цветных металлов — одного из крупнейших аффинажных предприятий в стране — в ведомстве относятся скептически. «По „Приоке“ никакой дискуссии пока нет. Мы скептически относимся к приватизации „Приоки“ в целом, потому что это последний государственный завод, как вы знаете. Есть тезис, что государству необходимо сохранить в своих руках мощности по аффинажу драгоценных металлов в целом, не только золота», — подчеркнул Моисеев.