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В районе Вешняки продолжает свою работу Евангельский кружок
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В районе Вешняки продолжает свою работу Евангельский кружок 

Управа района Вешняки 4 часа назад
В Храме Святого Праведного Алексия Московского (Мечёва) Евангельские беседы идут каждое воскресенье в 14.30 по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16.
Напомним, что с начала 2016 года в храме проводятся богослужения. Размеренно ведётся и приходская жизнь — вешняковцы отмечают православные даты, отправляются в паломнические поездки и т.п.
В настоящее время у храма одна проблема — не первый раз переносится его освящение Святейшим Патриархом. Оно невозможно, пока не будет достроен иконостас.
Отметим, что средства на него собираются всем приходом. Имена жертвователей попадут в Книгу Памяти для молитвенного поминовения и останутся в истории Храма на века. Семейный клуб «Патока» устраивает регулярные благотворительные ярмарки на территории храма.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (925) 188-51-31.
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