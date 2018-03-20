В районе Вешняки продолжает свою работу Евангельский кружок

В Храме Святого Праведного Алексия Московского (Мечёва) Евангельские беседы идут каждое воскресенье в 14.30 по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16.

Напомним, что с начала 2016 года в храме проводятся богослужения. Размеренно ведётся и приходская жизнь — вешняковцы отмечают православные даты, отправляются в паломнические поездки и т.п.

В настоящее время у храма одна проблема — не первый раз переносится его освящение Святейшим Патриархом. Оно невозможно, пока не будет достроен иконостас.

Отметим, что средства на него собираются всем приходом. Имена жертвователей попадут в Книгу Памяти для молитвенного поминовения и останутся в истории Храма на века. Семейный клуб «Патока» устраивает регулярные благотворительные ярмарки на территории храма.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (925) 188-51-31.