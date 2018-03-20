Бизнес из КНР планирует организовать в Крыму сборку оборудования для блокчейн-технологий

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 марта. / ТАСС /. Власти Крыма планируют в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в апреле подписать меморандум о сотрудничестве с инвесторами из Китая , которые изучают полуостров как место для организации сборки оборудования для блокчейн-технологий. Об этом во вторник сообщил вице-премьер региона — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе заседания оргкомитета форума.

"На нас выходят китайские инвесторы, работающие в сфере блокчейн-технологий, в распоряжении которых находятся значительные средства. В качестве первого пилотного проекта они хотят подписать соглашение о сборке здесь оборудования для блокчейн-технологий. Это высокотехнологичное электронное оборудование, которое они могли бы собирать, используя условия крымской свободной экономической зоны", — привели слова Мурадова в пресс-службе фонда «ЯМЭФ».

По его словам, сборку такого оборудования можно организовать на базе одного из создаваемых в регионе технопарков. «У нас индустриальные парки уже запланированы, и вскоре мы должны перейти к их созданию», — сказал Мурадов.

В ходе заседания оргкомитета ЯМЭФ он предложил предусмотреть подписание на полях форума «международных документов о реализации данных проектов», сообщили в пресс-службе. «Это мог бы быть меморандум о сотрудничестве [с китайскими инвесторами] в области блокчейн-технологий», — сказал Мурадов, добавив, что считает это направление сотрудничества важным и перспективным.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проходит в Крыму с 2015 года. Предыдущий Ялтинский форум, который проходил 19-21 апреля 2017 года, посетили более 2,2 тыс. участников из 46 стран. В рамках форума удалось подписать соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.