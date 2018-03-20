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Иностранная молодежная делегация посетила Центр прорывных исследований
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Иностранная молодежная делегация посетила Центр прорывных исследований 

ТРК Губерния 4 часа назад
Студент из Туркменистана стал виртуальным хирургом, а IT-специалист из Донецка захотел изучить анатомию. Иностранная молодежная делегация, посетившая областную столицу в рамках форума "Россия — страна возможностей", побывала в Центре прорывных исследований и познакомилась с передовыми разработками самарских учёных.
Ильдар Хождаев из Туркменистана пробует на себе программу, с помощью которой в Самаре обучают студентов-медиков. В Центре прорывных исследований будущие врачи отрабатывают все действия на симуляторе «Виртуальный хирург». Программное обеспечение разработано местными специалистами. Можно не только прогуляться по клинике, но и сделать операцию — трахеостомию. «Обучение на этих аппаратах сводит ошибки на минимум, поэтому я думаю, что это очень хорошее изобретение, которое в Самаре здесь сделали и продвигают. На самом деле молодцы. Я как-то очень впечатлён всем этим», поделился Ильдар.
Студенты учатся видеть здесь очертания органов. Соответственно, они привыкают к норме, и потом патологии им значительно легче разглядеть.
Дмитрий — молодой IT-специалист из Донецка, поэтому разработки самарских учёных на стыке информационных технологий и медицины он оценивал, прежде всего, с профессиональной точки зрения. «Пожалуй, стол Пирогова больше всего удивил. И не знаю, кажется, даже немного вдохновил меня. Как-то я больше стал склоняться к мысли, что нужно в этом направлении работать. И возможно, когда вернусь домой, буду изучать эту тему глубже», прокомментировал Дмитрий.
Представитель иностранной молодежной делегации «Россия — страна возможностей» из Сербии Ивана Мркшич привезёт на Родину другую идею. На встрече с Самарскими активистами в одном из коворкинг-центров иностранцев знакомили с различными федеральными и региональными проектами. Девушка впервые узнала о Всероссийской акции «Бессмертный полк». Не исключено, что к этому движению уже в мае присоединится и сербская молодежь. «Молодежь более лёгкая на подъем, когда речь идет о том, чтобы быстро начать какой-то большой проект. Я, безусловно, расскажу на Родине об этой акции и хотела бы, чтобы в моей стране тоже был „Бессмертный полк“, отметила Ивана.
Представители делегации также обменялись контактами с представителями самарских молодежных движений и подробно узнали о проектах, которые реализуются на территории региона.
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