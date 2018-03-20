Помощь людям — наш приоритет

Одним из основных направлений деятельности столичных прокуроров является тщательное рассмотрение заявлений горожан. Ежедневно к нам обращаются сотни простых граждан и должностных лиц. Например, за 2017 год в прокуратуру поступило более 470 тысяч заявлений. Сотрудники внимательно изучали каждое из них и выявили свыше 17 тысяч нарушений законов, по которым вынесли 3700 представлений.

Также прокуроры направили в суд 2400 исков, вынесли более 600 протестов и предостережений. За каждой цифрой стоит реальная помощь гражданам. Так, в прошлом году благодаря прокурорской помощи возмещено москвичам 1,8 миллиарда рублей задолженности по заработной плате.

По статистике чаще всего горожане обращались в прокуратуру по нарушениям трудового и жилищного законодательства. По-прежнему часто люди жалуются на нарушения законов об исполнительном производстве и по составлению административных протоколов.

Большое внимание в столичной прокуратуре уделяется личному приему граждан, который ведется во всех районных прокуратурах. Каждый день дежурный прокурор принимает горожан, разъясняет действующее законодательство, принимает заявления и потом проводит проверку.

Столичная прокуратура ежегодно проводит общероссийский день приема граждан. В последний из них к московским прокурорам обратились более 300 горожан. По результатам принято 175 письменных заявлений и восемь устных. Многие обращения разрешены незамедлительно в день приема, в том числе с выездом на место, по ряду заявлений приняты меры прокурорского реагирования по восстановлению нарушенных прав.

Большое внимание мы уделяем надзору за рассмотрением обращений граждан в органы власти. Проводимые проверки выявляют случаи, когда нерадивые чиновники нарушают сроки направления ответов заявителям либо вообще не отвечают на обращения. Бывает, что чиновники рассматривают жалобы сами на себя, что запрещено законом. По инициативе прокуроров за такие нарушения к административной ответственности привлечены 370 должностных лиц.

Рассмотрение обращений граждан — неотъемлемая часть работы прокуроров. Зачастую именно доводы о нарушении прав являются основанием для вмешательства прокуроров. К каждому обращению мы подходим индивидуально, ведь в большинстве случаев именно прокуратура оказывается «последней инстанцией», куда обратился заявитель за помощью и где ему реально помогли.