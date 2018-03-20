Регионы предлагают разработать отдельный закон об инновациях

Парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона „О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации“ проходят в СФ во вторник, 20 марта. Нынешняя редакция законопроекта предполагает регулирование законом о науке не только научной и научно-технологической, но и инновационной деятельности.

»Закон отдельный об инновационной деятельности — это тот посыл субъектов, который сегодня как одно из главных, что звучит при обсуждении данного закона", — сказала сенатор. Она напомнила, что некоторое время назад активно обсуждали вопрос о необходимости специального закона об инновационной деятельности и принципах ее государственной поддержки.

"Проведенный нашим комитетом еще в 2012 году опрос органов власти субъектов показал, что в абсолютном большинстве регионов считают принятие специального федерального закона, регулирующего инновационную деятельность, практически первоочередной задачей, которая необходима для оптимизации процесса модернизации экономики", — отметила сенатор.

К началу 2010 года в большинстве регионов приняли специальные законы, что нередко приводило к фактам «неоправданного вторжения» субъекта Федерации в компетенцию федерального уровня, напомнила Гумерова.

"Для решения проблемы в разное время было разработано несколько проектов федеральных законов, которые регулируют права и отношения в инновационной сфере. Позднее в действующем законе была попытка объединить эти два вида деятельности в одном законе. Авторы [нового закона о науке] пошли дальше, попытались совместить регулирование научной и инновационной деятельности. Однако необходимо четкое разделение этих сфер", — считает сенатор.

Разработка нового закона о науке