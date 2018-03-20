Подмосковные свинокомплексы «Клемово» и «Матыра» подготовили дорожные карты модернизации

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел очередное заседание рабочей группы по вопросам свиноводческих комплексов Подмосковья , в ходе которого гендиректор ООО «Управляющей компании РБПИ Групп» Томас Норгаард, построившей два свинокомплекса «Клемово» и «Матыра», представил дорожные карты по модернизации объектов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В декабре 2017 года прошло выездное расширенное заседание по данному вопросу. Тогда было принято решение создать рабочую группу, чтобы наладить конструктивное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами. В феврале 2018 года состоялась встреча с представителями инвестора. По итогам встречи было принято решение, что инвестор должен разработать дорожную карту с поэтапным выполнением мероприятий по улучшению экологической ситуации на существующих объектах.

«На заседании представитель инвестора, генеральный директор ООО «Управляющей компании РБПИ Групп» Томас Норгаард представил дорожные карты по объектам», — говорится в сообщении.

По словам Норгаарда, на объектах с мая начнутся работы по проведению технического аудита и установке щелевых полов, а до конца июля в «Клемово» планируется накрыть лагуны. Помимо этого, будет внесен биопрепарат для поглощения запаха и будет проводиться постоянный производственный экологический контроль.

Также Норгаард уточнил, что общая стоимость модернизации составит порядка 120 миллионов рублей.

«Говоря о ситуации на свинокомплексе «Клемово», представитель инвестора рассказал, что с сентября 2016 года на промплощадке появилась более совершенная установка по сжиганию биологических отходов взамен газового крематора. Благодаря уникальной системе вытяжки возникновение дыма и запаха сведено к минимуму», — подчеркивается в материале.

Кроме того, отличительной особенностью является то, что в составе инсинератора имеется камера дожига с вторичной горелкой, которая используется для дожигания при повышенной температуре сажи, пепла и отходящих газов, которые содержатся в образующемся дыме.

Норгаард заверил, что планируемый объект в городском округе Серебряные Пруды потенциально является самым современным свинокомплексом в России . На нем будут использованы передовые технологии в процессе производства.

Председатель комитета Мособлдумы Алла Полякова отметила, что вопрос по строительству нового объекта будет вновь поднят только после выполнения инвестором всех взятых на себя обязательств.

Следующее заседание рабочей группы было предложено провести в мае, когда будут начаты подготовительные работы по накрытию лагун.