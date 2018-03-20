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Доцент права МГИМО проиграла иск к L. R восходящей звезде юриспруденции
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Доцент права МГИМО проиграла иск к L. R восходящей звезде юриспруденции 

Legal.Report 4 часа назад
Головинский суд Москвы 20 марта отказал в иске к редакции Legal.Report на 1,3 млн руб. доценту кафедры конституционного права МГИМО, адвокату Адвокатской палаты Московской области к.ю.н. Анне Шашковой.
Поводом для иска стала публикация L. R о рассмотрении дисциплинарного дела Шашковой квалификационной комиссией АП МО, которая нашла в ее действия дисциплинарные нарушения (см. В электронных письмах адвоката нашли разглашение адвокатской тайны). Адвокат посчитала, что публикация порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также незаконно распространяет персональные данные — в частности, информацию о том, что Шашкова является преподавателем МГИМО и почетным консулом Сент-Винсента и Гренадин в Москве.
Истица просила взыскать с редакции компенсацию морального вреда 1,26 млн руб. В качестве «дополнительного подтверждения» причиненных физических и нравственных страданий были представлены документы о ДТП в испанском городе Валенсия, в которое адвокат попала спустя 12 дней после публикации L. R, а также банковские выписки, подтверждающие приобретение лекарств. Шашкова утверждала, что причиной ДТП послужили «высокие эмоциональные переживания», вызванные вышедшей заметкой. Еще 45 000 руб. адвокат требовала в качестве компенсации понесенных расходов на судебного представителя.
Интересы Legal.Report в суде представляла партнер юридической фирмы TM Defence Яна Брутман, которую газета «Ведомости» по результатам рейтинга Chambers&partners назвала восходящей звездой юридического бизнеса. Представитель L. R легко опровергла доводы истицы. Суд отказал г-же Шашковой в ее требованиях в полном объеме.
​Комментируя итоги судебного заседания, Яна Брутман отметила, что видит в подобных исках злоупотребление правом и попытку сделать себе имя на заявлении требований к читаемому изданию.
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