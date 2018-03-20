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Госпиталь «Мать и дитя» в Самаре будет оказывать медицинскую помощь по ОМС
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Госпиталь «Мать и дитя» в Самаре будет оказывать медицинскую помощь по ОМС 

РИА Новости 4 часа назад
САМАРА, 20 мар — РИА Новости. Новый госпиталь группы компаний «Мать и дитя», недавно открывшийся в Самаре, будет оказывать медицинскую помощь в том числе в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил во вторник журналистам генеральный директор ГК Марк Курцер.
"На сегодняшний день мы, получив лицензию, обратились в министерство здравоохранения Самарской области с тем, чтобы нам выделили определенные квоты. Традиционно у нас большое количество квот по лечению экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)… Сегодня возможность для проведения ЭКО значительно расширились, и мы также в этом году планируем провести такое же количество ЭКО или даже увеличить", — отметил Курцер.
Он добавил, что «Мать и дитя» уже получила квоту на лечение в Самаре инфаркта миокарда. «Вы видели наши операционные, и мы готовы в ближайшее время начать прием пациентов по скорой медицинской помощи… Мы также подали заявки на абдоминальную хирургию, ортопедию, это замена суставов, на проведение КТ и МРТ по программе ОМС», — сказал Курцер.
Госпиталь в Самаре открылся в марте. Общий объем инвестиций в проект составил 3,2 миллиарда рублей. Здание госпиталя в Самаре площадью 15 тысяч квадратных метров состоит из шести этажей. Плановые операционные показатели медучреждения на 164 койки предусматривают проведение до 2,5 тысячи родов, 1,2 тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения и 8 тысяч хирургических операций, а также обеспечение до 220 тысячи амбулаторных посещений в год.
Во вторник госпиталь посетила вице-премьер Ольга Голодец. «Клиника будет оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне… Для нас это государственно-частное партнерство представляет совершенно особую важность, потому что такие предприятия, как группа компаний „Мать и дитя“, являются локомотивами нашего здравоохранения», — сказала Голодец.
Компания MD Medical Group управляет группой «Мать и дитя». В группу входят 36 медицинских учреждений в России и три франчайзинговые клиники в Киеве.
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