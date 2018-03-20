Школьница из Нижнего Новгорода оказалась на грани вылета из реалити-шоу

Реалити-шоу «Кто ты?» снимают в Тайланде. Каждую неделю кто-то из участников выигрывает в номинации и исполняет либо песню, либо танец, либо снимает блог. Победитель определиться на финальном шоу в апреле. На этой неделе песню должна была исполнить нижегородка Настя Савина, но что-то пошло не так.

Сначала на репетиции в студии исполнение Насти раскритиковала продюсер шоу Татьяна Тур.

— Абсолютно ровный вокал. Абсолютно безлико получилось. Это твоя проблема, о которой я говорила на кастинге. Ты просто одноформатная. Получается, что песня идет сама по себе, а ты сама по себе поешь свои песни и свою музыку, — сказала участнице Татьяна.

Но потом дела у Насти пошли еще хуже. Татьяна узнала, что она с двумя другими девочками выходила в соцсети. А это строго запрещено правилами проекта. У детей забрали все гаджеты. Настя попыталась оправдаться, но не вышло. Татьяна припомнила ей, что она выключила камеру в комнате. И в итоге очень разозлила ее своим поведением. Продюсер лишила ее песни на этой недели и предупредила, что может и не передумать до конца шоу. А значит Настя останется без песни на финальном концерте и возможности победить.

Позже Татьяна и Настя все-таки помирились. Школьница убедила продюсера, что очень переживает и хочет обсудить с мамой свое здоровье. Татьяна в надежде, что это повлияет на поведение девушки, согласилась. Видимо, у Насти все-таки появился шанс вернуть себе финальную песню.

Ранее NN.RU рассказывал, что 8-классница из Нижнего Новгорода прошла в финал реалити-шоу и уехала сниматься на экзотический остров.