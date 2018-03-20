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Схемы обмана известны давно
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Схемы обмана известны давно 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В последнее время начали вскрываться факты оформления «мертвых душ» — в основном фиктивных дворников — в нынешних коммунальных учреждениях, которые раньше носили название «жилищно-коммунальные организации» (ЖКО). Проблема имеет давнюю историю, и схема правонарушений известна уже несколько десятилетий.
Самое широкое распространение такие схемы получили в постсоветский период, когда на должности дворников шли работать не москвичи, которые были заняты поиском для себя более престижных должностей, а приезжие, так называемая лимита. Но отличие между советскими и постперестроечным периодом было в одном: в СССР дворнику, слесарю или сантехнику, который устраивался в ЖКО, выдавали комнату, и работник держался за эту работу, чтобы впоследствии, по истечении определенного периода времени, закрепить за собой жилье постоянно. Поэтому в Советском Союзе если и были нарушения в этом плане (например, на должности дворников оформляли родных или знакомых), то они были большой редкостью.
Массовый характер оформление «мертвых душ» в коммунальной сфере начало набирать в 1990-е годы. Но тоже со своей спецификой. Руководители коммунальных организаций стали трудоустраивать дворниками граждан из бывших советских республик, которые кинулись в Россию на заработки. Жили они бесплатно в подвалах или на чердаках домов. Официально им начислялась большая зарплата, за которую они расписывались, но на руки получали гораздо меньше. Хотя для них это было выгодно, так как мигранты закупали в России доллары и перечисляли на родину, где эти деньги были большой суммой. Отголоски этих схем вскрываются и сейчас, получая соответствующий резонанс в СМИ.
Мое мнение: чтобы навести порядок в ЖКХ, необходимо туда трудоустраивать только россиян. К примеру, юношей, желающих пройти альтернативную службу в армии. И необходимо вернуть льготы: официально предоставлять работникам коммунальных служб жилье, которое будет закрепляться за ними через 10–15 лет работы.
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