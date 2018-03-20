В Щукине акция «Донорская суббота» пройдет 24 марта

В отделении переливания крови городской клинической больницы №52 района Щукино 24 марта состоится очередная акция «Донорская суббота». Доноров ждут с 08.30 до 11.00.

— Приглашаем доноров всех групп крови. При себе иметь паспорт и хорошее настроение. Для донации обязательна прописка в РФ . Регистрация в Москве или Московской области не требуется. Также мы напоминаем, что необходимо соблюдать донорскую диету, — отметили в пресс-службе больницы.

Прием доноров крови будут осуществлять по предварительной записи. Контактные телефоны: 8 (499) 196-35-33, 8 (499) 196-19-74, 8 (499) 196-19-29, 8 (906) 770-29-60. Адрес проведения: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»).

Дополнительную информацию о донации можно получить по ссылке: http://52gkb.ru/hirurgia/perelivanie-krovi.