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В Щукине акция «Донорская суббота» пройдет 24 марта
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В Щукине акция «Донорская суббота» пройдет 24 марта 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В отделении переливания крови городской клинической больницы №52 района Щукино 24 марта состоится очередная акция «Донорская суббота». Доноров ждут с 08.30 до 11.00.
— Приглашаем доноров всех групп крови. При себе иметь паспорт и хорошее настроение. Для донации обязательна прописка в РФ. Регистрация в Москве или Московской области не требуется. Также мы напоминаем, что необходимо соблюдать донорскую диету, — отметили в пресс-службе больницы.
Прием доноров крови будут осуществлять по предварительной записи. Контактные телефоны: 8 (499) 196-35-33, 8 (499) 196-19-74, 8 (499) 196-19-29, 8 (906) 770-29-60. Адрес проведения: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»).
Дополнительную информацию о донации можно получить по ссылке: http://52gkb.ru/hirurgia/perelivanie-krovi.
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