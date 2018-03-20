Пора обязать снижать выбросы: в Госдуме обсудили недостатки «экологических» законов

Действия предприятий в период неблагоприятных метеоусловий определяются рекомендательным документом 1985 года, а не нормативным актом. Это значит, что заводы не обязаны снижать выбросы в безветренную погоду. Информация прозвучала сегодня на слушаниях в Комитете Государственной думы по экологии и охране окружающей среды. Несколько раз на встрече приводились примеры из Челябинской области

Главной темой слушаний стала законодательная база. С 1 января 2019 года первые 300 предприятий должны начать работу, руководствуясь принятым в 2014 году Законом об НДТ — технологическом нормировании и модернизации. Но, как оказалось, до сих пор не подписаны необходимые документы.

— Не приняты 14 актов, нет понимания, кто в «списке 300» и главное — как будут выдаваться комплексные разрешения, какие требования к ним, — подчеркнул депутат Госдумы, председатель комитета Владимир Бурматов

В слушаниях участвовали более 200 экспертов

Эксперты отметили, что снижение выбросов в период НМУ — часто встречающаяся практика. Например, в 2016 году в Челябинске 182 неблагоприятных дня, в Красноярске — 61 день. Но для регулирования действий предприятий до сих пор нет законодательной основы. Участники слушаний также указали на то, что нет оперативного прогнозирования НМУ, мало постов Росгидромета в регионах, не достаточно контроля над предприятиями по снижению выбросов со стороны Росприроднадзора и областных ведомств.

Исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова заявила, что в регионе дорабатывается законодательная инициатива по атмосферному воздуху, по пяти зонам риска составляются расчеты с учётом метеоусловий.

Замдиректора департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России Юрий Федоров попытался встать на сторону предприятий. Он заявил, что в условиях санкций у них недостаточно средств, и для долгосрочных инвестиций необходимо привлечь к финансированию зеленых технологий ведущие банки страны.

Дискуссию вызвала тема влияния на экологию автомобильного транспорта. К примеру, Москва с 2016 года перешла на Евро-5 и закупает общественный транспорт только с двигателями пятого класса, а с этого года город приступает к закупке электробусов. Челябинские же власти отказались от идеи приобретать общественный электротранспорт.

По итогам слушаний будут подготовлены рекомендации правительству России , профильным министерствам и ведомствам.

Пока в Москве шли слушания, челябинцы вновь увидели серое облако и почувствовали в воздухе химический запах.

Город вновь накрыло серым облаком