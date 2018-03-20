Эксперт: созданная ставропольскими учеными оптическая лазерная керамика превзошла мировые аналоги

Оптическая лазерная керамика, которую создали ставропольские ученые, превзошла мировые аналоги. В связи с этим было бы перспективным создание на территории края высокотехнологичного производства керамических оптических лазеров. Такое мнение высказал профессор, проректор по научной работе и стратегическому развитию Северо-Кавказского Федерального университета (СКФУ) Андрей Лиховид.

«СКФУ стал одним из пяти вузов России , которые сотрудничают с государственным Фондом перспективных исследований , цель которого — содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности государства. По заказу фонда мы разрабатываем оптическую керамику лазерного свойства», — рассказал ТАСС Лиховид.

Он отметил, что ранее существовала проблема с созданием отечественной керамики нужного качества. В частности, монокристалл, который может использоваться в лазере, не отвечал требованиям по многократности и долговечности использования. Однако за несколько лет работы удалось достичь высокого результата.

«Мы не просто создали прозрачную оптическую керамику, генерирующую лазерный импульс, как таковую, но и превзошли японский аналог. Например, японский аналог лазерной керамики имеет показатель светопропускания 80%, а мы получили 84%. Теперь данный проект завершен, и мы совместно с государственным лазерным полигоном «Радуга», Институтом прикладной физики РАН и другими известными научными организациями в составе консорциума приступаем к разработке самих дисковых лазеров», — отметил эксперт.

По его словам, этот лазер будет применяться в сфере обороны и безопасности России, а также иметь широкий спектр гражданского применения.

На организацию лаборатории в СКФУ Минобрнауки России выделило по госзаданию 70 миллионов рублей, еще 200 миллионов рублей из средств программы развития университета было потрачено на оборудование.