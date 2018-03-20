Эксперт: созданная ставропольскими учеными оптическая лазерная керамика превзошла мировые аналоги 

Оптическая лазерная керамика, которую создали ставропольские ученые, превзошла мировые аналоги. В связи с этим было бы перспективным создание на территории края высокотехнологичного производства керамических оптических лазеров. Такое мнение высказал профессор, проректор по научной работе и стратегическому развитию Северо-Кавказского Федерального университета (СКФУ) Андрей Лиховид.
«СКФУ стал одним из пяти вузов России, которые сотрудничают с государственным Фондом перспективных исследований, цель которого — содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности государства. По заказу фонда мы разрабатываем оптическую керамику лазерного свойства», — рассказал ТАСС Лиховид.
Он отметил, что ранее существовала проблема с созданием отечественной керамики нужного качества. В частности, монокристалл, который может использоваться в лазере, не отвечал требованиям по многократности и долговечности использования. Однако за несколько лет работы удалось достичь высокого результата.
«Мы не просто создали прозрачную оптическую керамику, генерирующую лазерный импульс, как таковую, но и превзошли японский аналог. Например, японский аналог лазерной керамики имеет показатель светопропускания 80%, а мы получили 84%. Теперь данный проект завершен, и мы совместно с государственным лазерным полигоном «Радуга», Институтом прикладной физики РАН и другими известными научными организациями в составе консорциума приступаем к разработке самих дисковых лазеров», — отметил эксперт.
По его словам, этот лазер будет применяться в сфере обороны и безопасности России, а также иметь широкий спектр гражданского применения.
На организацию лаборатории в СКФУ Минобрнауки России выделило по госзаданию 70 миллионов рублей, еще 200 миллионов рублей из средств программы развития университета было потрачено на оборудование.
«Исходя из того, что сложные технологии получения данной керамики, все компетенции, оборудование и лаборатории находятся в Ставрополе, было бы оптимальным производство комплектующих (керамики, порошков для керамики) тоже оставить в Ставрополе. С целью закрепить производство в регионе руководство СКФУ предложило Минэкономразвития Ставропольского края включить проект по развитию производства лазерной керамики в Стратегию развития Ставропольского края до 2035 года», — подытожил Лиховид.