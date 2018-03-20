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Керчь выберет объекты для благоустройства
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Керчь выберет объекты для благоустройства 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи 23 марта пройдёт рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства городских объектов и общественных пространств. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Выбранные проекты будут реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уже в этом году. Принять участие в голосовании могут все жители города старше 14 лет. Для этого необходимо прийти на один из семи участков голосования с паспортом. Подробнее информацию о конкурсе можно обращаться в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи.
Ранее Сергей Бороздин рассказал, какие парки войдут в конкурс на благоустройство.
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