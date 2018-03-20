Керчь выберет объекты для благоустройства

Керчи 23 марта пройдёт рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства городских объектов и общественных пространств. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин

Выбранные проекты будут реализованы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уже в этом году. Принять участие в голосовании могут все жители города старше 14 лет. Для этого необходимо прийти на один из семи участков голосования с паспортом. Подробнее информацию о конкурсе можно обращаться в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи.

Ранее Сергей Бороздин рассказал, какие парки войдут в конкурс на благоустройство.