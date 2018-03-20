Ещё
В Новгородской области открылся фонд по поддержке стартапов в сфере цифровой экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новгородской области открылся фонд по поддержке стартапов в сфере цифровой экономики 

ТАСС 4 часа назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Фонд креативной экономики, который открылся в Великом Новгороде, намерен оказывать грантовую и кредитную поддержку предпринимательским проектам, основанным на новых технологиях, интеллектуальном труде и прикладном творчестве. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов.
"Новый фонд создан для продвижения проектов и инициатив в области креативной экономики — это, прежде всего, бизнес в сфере IT-технологий, моды и дизайна. Поддержка будет оказываться в виде грантов, займов по льготной ставке и консультаций от специалистов", — рассказал ТАСС собеседник агентства.
Евгений Богданов уточнил, что наполнение фонда будет происходить за счет спонсорских средств. Пока идет процесс юридической регистрации, организация объявила конкурсный отбор на создание фирменного стиля и логотипа фонда. «Дизайнеры — важная часть аудитории, с которой будет работать наш фонд. Потому первый „смотр креативных сил“ Новгородской области связан именно с этим направлением. В дальнейшем мы будем оказывать поддержку, в том числе, на основе подобных конкурсов», — рассказал ТАСС руководитель фонда Юрий Весельев.
По сообщению пресс-центра правительства региона, согласно рейтингу, который представили в феврале на инвестиционном форуме «Сочи 2018», Великий Новгород вошел в индекс креативного капитала как город с наиболее насыщенной креативной инфраструктурой.
ТАСС: последние новости
Результаты анализа ОЗХО проб вещества из Солсбери ожидаются через две недели Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин В МИД заявили, что антироссийские кампании в западных СМИ обречены на провал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса394
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение