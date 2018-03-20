#Галерея: На что способна камера вашего iPhone

Наступила новая неделя, а значит, пришло время разобрать присланные вами фотографии, чтобы выбрать самые интересные и порадовать ими нашу аудиторию. Итак, представляем очередную подборку наиболее красивых и качественных снимков, которые читатели AppleInsider.ru смогли сделать с помощью своих iPhone.

Антон Корж (iPhone X)

Ссылка на исходники Instagram автора

Дмитрий Гуляев (iPhone 6)

Ссылка на исходники

Рустам Сыдыков (iPhone 6s)

Ссылка на исходник Instagram автора

bondarev (iPhone 8 Plus)

Ссылка на исходник

Stas Y (iPhone 8 Plus)

Ссылка на исходник Instagram автора

valiant.seaman (iPhone 7)

Ссылка на исходники Instagram автора

zloy_slon (iPhone SE)

Ссылка на исходники

Какая из сегодняшних работ вам понравилась больше всего? Предлагаем вам отдать голос за мобильного фотографа, которого считаете лучшим. Кстати, по вашей просьбе мы добавили возможность голосовать за нескольких участников, если вы затрудняетесь с выбором.

Вы тоже занимаетесь фотографией с помощью iPhone и хотите увидеть свои работы в одном из следующих наших материалов? Тогда смело загружайте свои лучшие снимки на файлообменники и делитесь в комментариях ссылками на эти файлы. Если хотите, чтобы рядом с вашими фото красовался не только ваш ник, сообщайте имя и фамилию, а также ссылку на свой Instagram или другую соцсеть. На всякий случай напомним: Instagram не является файлообменником, поэтому мы не сможем скачать с него фотографии и соответственно, опубликовать их на своем сайте.