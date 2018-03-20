Ещё
#Галерея: На что способна камера вашего iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

#Галерея: На что способна камера вашего iPhone 

Apple Insider 5 часов назад
Фото: Apple Insider
Наступила новая неделя, а значит, пришло время разобрать присланные вами фотографии, чтобы выбрать самые интересные и порадовать ими нашу аудиторию. Итак, представляем очередную подборку наиболее красивых и качественных снимков, которые читатели AppleInsider.ru смогли сделать с помощью своих iPhone.
Антон Корж (iPhone X)
Ссылка на исходники Instagram автора
Дмитрий Гуляев (iPhone 6)
Ссылка на исходники
Рустам Сыдыков (iPhone 6s)
Ссылка на исходник Instagram автора
bondarev (iPhone 8 Plus)
Ссылка на исходник
Stas Y (iPhone 8 Plus)
Ссылка на исходник Instagram автора
valiant.seaman (iPhone 7)
Ссылка на исходники Instagram автора
zloy_slon (iPhone SE)
Ссылка на исходники
Какая из сегодняшних работ вам понравилась больше всего? Предлагаем вам отдать голос за мобильного фотографа, которого считаете лучшим. Кстати, по вашей просьбе мы добавили возможность голосовать за нескольких участников, если вы затрудняетесь с выбором.
Вы тоже занимаетесь фотографией с помощью iPhone и хотите увидеть свои работы в одном из следующих наших материалов? Тогда смело загружайте свои лучшие снимки на файлообменники и делитесь в комментариях ссылками на эти файлы. Если хотите, чтобы рядом с вашими фото красовался не только ваш ник, сообщайте имя и фамилию, а также ссылку на свой Instagram или другую соцсеть. На всякий случай напомним: Instagram не является файлообменником, поэтому мы не сможем скачать с него фотографии и соответственно, опубликовать их на своем сайте.
Apple Insider: последние новости
#Видео: Kingston DataTraveler Bolt — для тех, у кого мало памяти #скидочки | 19 марта Почему стоит снимать Apple Watch перед сном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса394
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение