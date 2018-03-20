Теплоснабжение домов в Заволжском районе Ярославля восстановлено

Дефект на теплосетях в Заволжском районе устранен.

— Сейчас идет заполнение системы. В квартирах жителей должно скоро потеплеть, — сказал и. о. директора регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников . — АО «Ярославские энергетические системы» работы провело в срок согласно графику. Мы отслеживали весь процесс, ситуация была под контролем.

Напомним, вчера в районе дома №34 по проспекту Машиностроителей произошла авария на трубопроводе. В зоне риска оказалось 200 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 50 тысяч человек, 16 детских садов, 6 школ, областная клиническая больница и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Поддержание нормативных параметров теплоснабжения потребителей от котельной оказалось невозможным. На заседании КЧС и ОПБ мэрии Ярославля было принято решение о проведении срочных ремонтных работ.

В соответствии с планом утром дома были отключены от тепла и горячего водоснабжения. В целях недопущения резкого снижения температуры воздуха во время работ социально значимые объекты отапливались посредством обратного трубопровода.