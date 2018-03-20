Мама Владимира Преснякова выглядит едва ли не ровесницей его молодой жены

Глядя на фотографии Елены Пресняковой , сложно поверить, что прошлой осенью артистке исполнился 71 год — настолько хорошо она выглядит. Оставаться в форме матери Владимира Преснякова помогает позитивное отношение к жизни, правильное питание и спорт. Не исключены и пластические операции, но сделаны они настолько профессионально, что внешность Елены Петровны совсем не портят. Свежие фотографии Пресняковой с семьей, которые появились на странице Натальи Подольской , это только подтверждают.

На снимках мама Преснякова-младшего выглядит едва ли не ровесницей его молодой супруги. «Мама Леночка такая классная. Здоровья ей и долгие лета», «Вот такая должна быть свекровь», "Здоровья крепкого мамочке! Счастья! Берегите свою любимую мамочку, радуйте, это самое дорогое в нашей жизни!", «Великолепная женщина, в таком возрасте и так замечательно выглядит. Достойный пример», — хвалили пользователи соцсети.

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Добавим, что Елена Преснякова и по сей день гастролирует по стране с группой ВИА «Самоцветы». Находит певица время и на семью. В браке с мужем Владимиром Пресняковым-старшим она состоит в браке более полувека. Супруги не только умудряются столько лет уживаться вместе, но и остаются примером для своих детей, и внуков.