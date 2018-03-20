Под кирпич: волгоградцы не смирились с односторонним движением в центре

Волгоградские автомобилисты, не заметив знаков одностороннего движения на трех улицах в центре города, продолжают ехать в двух направлениях.

— Сегодня утром дорожники сняли черный целлофан с новых дорожных знаков. Кажется, под маской до сих пор скрыты лишь указатели на Володарского, — делятся водители. — И все же многие автомобилисты не замечают «кирпичей» и едут напролом. О том, что попали впросак, они понимают лишь по жестам коллег, которые уже разобрались с новой схемой.

С сегодняшнего дня улицы Володарского, Пушкина и Ленина стали односторонними. В администрации Волгограда уверены, что такие изменения оценят и рядовые автомобилисты, и водители коммунальной техники.

С сегодняшнего дня на новый режим работы перешли улицы:

— Володарского: в направлении от улицы Мира к улице имени Чуйкова;

— Ленина: в направлении от улицы имени Чуйкова к улице Мира;

— Пушкина: в направлении от улицы Ленина к Володарского.

Запустить новую схему волгоградцам обещали еще в прошлый понедельник, 12 марта. Крепкие морозы, из — за которых дорожники не могли установить новые знаки, отложили все новшества до сегодняшнего дня.