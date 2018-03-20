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Видео: Два драгстера синхронно взорвались, отправив кабины в полет
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Видео: Два драгстера синхронно взорвались, отправив кабины в полет 

Quto.ru 5 часов назад
Фото: Quto.ru
Забавный инцидент произошел на очередном соревновании по драг-рейсингу Gatornationals в штате Флорида, США. Два сверхмощных драг-кара, заряженные чрезвычайно горючим нитрометаном, одновременно взорвались вскоре после старта. Такое бывает, когда допущена ошибка в конструировании двигателей, работающих на нитрометане. При этом корпуса машин взлетели в воздух на десятки метров. Фотографы засняли парящие в воздухе кузова машин — зрелище просто завораживающее.
Удивительно, но оба пилота не пострадали. Разве что психологически.
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