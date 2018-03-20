Как русские неожиданно использовали платки

Всю сознательную жизнь русская женщина не расставалась с платком: от первого, подаренного отцом в раннем детстве, до последнего, покрывающего голову скончавшейся старушки. Неудивительно, что назначение символа женской мудрости, красоты и благочестия часто выходило за рамки обязательного элемента костюма.

Сноп-именинник

Во многих губерниях бытовала традиция в Пожитник — праздник по случаю окончания жатвы — мастерить из последнего снопа чучело, называемое Именинником. Связанную из соломы куклу наряжали в нарядный сарафан, а на голову непременно повязывали самый красивый платок.

В Пензенской и Симбирской губерниях Именинника приносили на барский двор, а в Саратове носили по селу с песнями и хороводами. В северных губерниях хозяева варили из снопа-Именинника кашу, чтобы накормить помощников-молотильщиков.

Гадание на жениха

В книге Михаила Забылина «Русский быт» есть упоминание о гадании, которое невозможно без платка. Именно им накрывали девушки колечко, соломенный пучок и хлебную краюху.

Затем, не поднимая платок, они вытаскивали наугад одну из вещей: если в руке оказывалось кольцо, то жених окажется щёголем, если хлеб — богатей, если солома — бедняк.

На венчании

На протяжении всей свадьбы у русских была традиция использовать платок. Так, пермяки в небольшие платочки оборачивали свечи во время венчания, чтобы воском не запачкать пол. Использовался платок и на третий день празднования, когда во время обряда потчевания зятя тёща накрывала расшитым платком стопку блинов.

В такой сервировке был заложен глубокий символизм: платок — девственная чистота невесты, блины — сама девушка. Несложно прочитать символику снятия платка и вкушения блинов. При этом жених обязан был взять снятый платок себе, а вместо него отдать деньги и трижды поцеловать тёщу, тем самым поблагодарив её за воспитание целомудренной дочери.

Если мужчина оказывался недоволен новоиспеченной женой, то он не прикасался ни к платку, ни к блинам, ни к тёщиным щекам.

В помощь карьеристам

Тот, кто искал расположения начальства, хотел победить в судебной тяжбе или мечтал приманить удачу в делах, пользовался простым заговором, атрибутом которого становился платок.

Но прежде чем взять его в руки, нужно было дождевой водой омыть иконы Спасителя и Богородицы, прочитать над этой водой специальный заговор, умыться ей, а тремя оставшимися ложками смочить платок.

Перед выходом из дома надлежало взять платок с собой и перед разговором с барином или чиновником утереть лицо заговорённым платком. Неизвестно, срабатывал ли «волшебный» платок, но проситель точно представал перед сильными мира сего с чистым лицом, что, вероятно, повышало шансы на удачное решение дела.

Навести красоту

Вместо белил да румян русские красавицы заговаривали платок. Чтобы привороженный мужчина не смог при встрече глаз отвести, требовалась малость: нашептать специальный заговор на уличный платок, а затем утереть им лицо.

Палочкой-выручалочкой становился платок и для тех, кто страдал от рябой кожи и угрей, при этом воспользоваться им могли как мужчины, так и женщины. Следовало взять непременно ненадеванный платок, снять им ранним утром росу с пшеничного колоса, а затем утереть лицо.

Пригождался платок и мужчинам, страдающим облысением. Знахари предлагали тем, у кого «на голове волос нет», взять конскую брюшину, сжечь её, пепел истолочь и просеять, смешать с маслом. Смазанную снадобьем голову следовало покрывать платком. Обещалось, что после такого компресса новые волосы должны «попереть дуром».

Схожий, но ускоренный метод, предполагал натирание лысины конскими и козьими экскрементами и ношение платка в течение трёх дней. После таких манипуляций роскошная шевелюра просто не имела права не вырасти.

Ингаляции

В Костромской и Вологодской губерниях платок использовали для лечения зоба или килы. Терапия заключалась в следующем: на раскалённые кирпичи клали кильную траву, а больной должен был держать лицо над дымом и заглатывать как можно больше «целебного воздуха».

Для максимального эффекта голову больного накрывали большим платком, стараясь соорудить нечто вроде шатра, который поможет все лекарственные пары пустить на лечение, не дав им рассеяться по избе.

Защита от сглаза

Одним из способов защиты от сглаза были наузы (иначе узлы). Они не срабатывали, если человека уже сглазили, но наши предки верили, что наузы были необходимы для профилактики, так как надёжно защищают от любых опасностей. Нередко ворожеи навязывали наузы на платок обратившейся за помощью. Платок выбирался неслучайно — в нём женщина ходила почти постоянно, а значит, шансы сглазить или навредить ей были минимальны.

Платок с наузами мог защитить от недоброго глаза и ребёнка, поэтому расшитый платок становился пологом. Его навешивали на люльку. Кроме магической силы, платок имел и практическое значение — он не позволял мухам, комарам и солнечному свету будить младенца.

К слову, в убрусе, разновидности платка-полотенца, женщины носили младенцев, если отправлялись на сенокос или жатву.

Перевязочный материал

В павлопосадском Музее истории русского платка особенный интерес вызывают платки, предназначенные для мужчин и имеющие чисто утилитарное значение. Известно, что во время Первой мировой войны каждый солдат имел платок-косынку, который заменял бинт и помогал зафиксировать раздробленные осколком кости.

На выпускаемых с 1911 года по заказу Красного креста платках-бинтах фирмы «Константин Мальм» печаталась полная инструкция по оказанию первой медицинской помощи с различными способами наложения косынки при различных видах травм. В период с 1938 по 1942 годы аналогичные платки изготавливались Первой московской ситценабивной фабрикой по заказу Сануправления Красной Армии.

Методическое пособие

Становился платок и своеобразным методическим пособием для обучения новобранцев. В начале прошлого века московское Товарищество Даниловская мануфактура выпускало оригинальный платок для русской армии.

По его периметру шли иллюстрации и текст из устава караульной службы, а в центре — полная схема разобранной винтовки Бердана с продольно-скользящим затвором, состоявшей на вооружении русской армии с 1870 года. Схема дополнялась текстом с правилами разборки и сборки берданки.