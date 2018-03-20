В Пскове стартовал очередной этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря 

В Пскове начался очередной этап реставрационных работ в Соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на представителей Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры. Исполнитель работ — Псковская реставрационная мастерская №1, работы должны завершиться в конце мая 2018 года. На памятнике будет проведена разборка временных деревянных полов и ремонтно-реставрационные мероприятия на каменных частях стен и столбов храма, расположенных ниже этого уровня. Такая этапность связана с возможным существованием неизвестных ранее фрагментов монументальной живописи в нижней части стен. Если новые фрагменты стенописи к реставрационым работам будут привлечены специалисты «команды Сарабьянова» межобластного научно-реставрационного художественного управления Минкультуры РФСобор Рождества Богородицы был построен в 1311 году по подобию Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и расписан фресками в 1313 году. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».