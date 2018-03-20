Платим все: 600 рублей за рабочий день

Новосибирск не избалован платными уличными парковками с почасовой оплатой — здесь локальные-то стоянки можно пересчитать по пальцам, чего уж говорить о целых улицах с платным пространством, как в Москве . Тем не менее с вводом новых трёх парковок можно будет сказать, что в городе появилась альтернатива бесплатным местам. Что предлагают сейчас действующие паркинги и как это работает?

Начнём с самого центра. Парковочный комплекс «Айсберг» спрятался внутри квартала, ограниченного Красным проспектом, улицами Горького и Чаплыгина . Чтобы попасть сюда, надо повернуть с Красного на Чаплыгина, а потом занырнуть направо под вывеску ресторана Puppen Haus.

Стоянка крытая. На въезде вас встретит автоматическая стойка, выдающая талоны после нажатия на кнопку. Поднявшийся шлагбаум открывает путь к воротам, рядом висит прайс-лист: час стоит 100 рублей, но не более 500 рублей за сутки. Месячный абонемент стоит 8000 рублей. Первые 10 минут парковки бесплатно — интересно, зачем это.

Внутри неотапливаемое пространство из голого бетона, обильно украшенное щедрой весенней грязью. Судя по занятым местам, комплекс пользуется спросом. Поставить машину вам поможет распорядитель.

Чтобы рассчитаться на выезде, придётся останавливаться и идти к автоматическому терминалу (который сейчас не работает и неизвестно, когда будет) или к окошку охранника. Он возьмет с вас только наличные, безнал не работает и неизвестно, когда будет. Но в целом всё быстро и без мороки.

Чтобы шлагбаум выпустил вас, надо приложить штрих-код чека к сканирующему устройству. Чек остаётся на руках.

Механизированная парковка в Доме быта со стеллажами для автомобилей — недавняя попытка муниципалитета сделать что-то образцовое и показать, что мы недалеко в принципе от технологичного мира.

Сначала вы заезжаете в бокс и встаете на платформу огромного лифта. Заезжать вам помогает табло с командами «Вперед!», «Стойте!», а также зеркало, через которое вы видите положение своих колёс в углублениях на платформе.

Затем вы покидаете машину, а лифт взмывает вверх и ставит её на свободный стеллаж вместе с платформой. За талоном надо зайти в будку к оператору стоянки. Час — 80 рублей, первые сутки — 600, каждые последующие сутки — 500.

В середине рабочего дня здесь в принципе постоянно кто-то приезжает парковаться, кто-то уезжает, однако большинство мест стоят пустыми.

Чтобы забрать автомобиль, надо вновь зайти в будку и приготовить наличные. Безнала нет и неизвестно, когда будет, отмечает оператор. Машину спускают вам вниз — она уже стоит лицом на выезд. В целом — забавно, занятно, но немного надо повозиться.

Парковка на площади у Главного вокзала, напротив гостиницы «Новосибирск». Час стоит 20 рублей, первые полчаса бесплатно. Автомат выдает бумажный талон, заезжаем на территорию. Свободных мест много, есть зона для инвалидов.

Хоть здесь нашелся работающий терминал с безналичным расчетом. Сканируете штрих-код, затем вставляете в аппарат карту — бесконтактные платежи всё-таки не проходят.

С чеком об оплате отправляемся на выезд — там его надо просканировать, чтобы шлагбаум открылся. Почему бы платежный терминал не поставить здесь на выезде, чтобы не ходить и не сканировать чеки лишний раз.

Ещё одна стоянка в северной части привокзальной площади поражает своей пустотой — здесь было всего три машины. Чтобы заехать сюда, надо протиснуться между отстаивающимися троллейбусами и автобусами.

На въезде/выезде огромная лужа и внушительная ледяная ступенька. Автомат выдает и сканирует талоны по предыдущей схеме.

Скорее всего, эта самая схема и такое же оборудование будут и на новых платных парковках, которые начнут работать в октябре текущего года. Одна из них возле ДК «Прогресс» — сейчас стоянка выглядит так.

Другая стоянка — на серединке Красного проспекта ближе к улице Крылова. Искать места помогают сотрудники муниципальной парковочной службы.

Ну а это стоянка в сквере на перекрестке Советской — Орджоникидзе. Парковщиков нет, а места тут занимают стихийно.

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