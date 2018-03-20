Дворник высшей квалификации

Убранный двор зимой и летом радует жителей, но мало кто задумывается о том, сколько труда вложено в эту работу. Говорят, взять в руки метлу или лопату проще простого. Не все понимают, что, например, очищая крышу от снега, дворники серьезно рискуют своей жизнью. Чтобы не допустить печальных исходов, мы решили создать специальные центры квалификации для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас эти учреждения проходят регистрацию. Все — от генерального директора ЖКХ до рядового дворника — должны будут в этих центрах подтвердить уровень своей квалификации.

Пока в этом году мы работаем по старинке. Тем более существуют определенные нормативы по уборке территорий: сколько раз в день она должна убираться, в какое время, каким образом. Мы не открываем Америку. Мы хотим взять все самое лучшее, что уже было создано, и поставить на современные рельсы. Тем более что люди привыкли считать, что дворник среди работников коммунальных служб занимает последнее место. Нет, он на первом.

К тому же время идет вперед. В XXI веке дворник не может работать одной лопатой и щепоткой реагентов. Улицы уже приводят в порядок при помощи специальных пылесосов и снегоуборочных машин. Но за всю историю развития ЖКХ в нашей стране дворников не учили, как надо работать. А зря.

Например, каждый из них должен понимать, как правильно зимой очистить крышу от снега, чтобы весной службам не пришлось ее латать и жители не страдали от протечек.

В нашей стране для каждой профессии разработана специальная система требований и стандартов. Сотрудникам ЖКХ тоже необходимо иметь свои стандарты и соответствовать им. На данный момент создаются программы для подтверждения квалификаций каждой из групп работников коммунальных служб. Они будут готовы в ближайшее время. Точную дату пока назвать не могу, но мы сами с нетерпением ждем результатов, чтобы как можно быстрее приступить к работе.

Почетное звание педагогов-экспертов, которые займутся обучением дворников, тоже, считаю, необходимо заслужить. Им придется подтвердить свою квалификацию, пройдя аттестацию. Только после нее человеку будет присвоен статус эксперта. То есть в целом, стать сотрудником жилищно-коммунального хозяйства теперь не сможет просто человек с улицы, который решил сменить направление деятельности или остался безработным.

Кстати, в саморегулируемой организации (СРО) «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» мы тоже готовы зарегистрировать Центр квалификации для обучения и последующей аттестации дворников. Тем более что наше главное желание и задача заключаются в обеспечении дома профессиональными дворниками, которые отлично знают свое дело от «А» до «Я».

В жилищно-коммунальном хозяйстве столицы должны работать только высокообразованные люди. Тот дом, который имеет грамотного, квалифицированного, профессионального, обученного специалиста и дворника, — счастливый дом. И для осуществления задуманного мы сделаем все возможное.