Западу пришла пора договариваться с Россией 

После четырех лет новой холодной войны эта весна дала России и Западу редкий по сегодняшним временам шанс — шанс на примирение. Шанс начать отношения с чистого листа. Возможно, пройдет пара месяцев, и эта возможность уйдет, но сейчас она налицо.
Эту возможность подарили результаты только что прошедших в России выборов президента.
Западные правительства, западные аналитики, западная печать вынуждены констатировать: российский лидер Владимир Путин «пользуется реальной популярностью», его победа на выборах полностью легитимна, его массовая поддержка — безоговорочна.
Если Британия утверждает, что «не ссорится с российским народом», она неизбежно должна прийти к выводу, что не надо ссориться и с российской властью, которая этим народом настолько поддерживается. Более чем три четверти россиян при явке почти в 70 процентов отдали голос за одного человека.
И за такой результат западные лидеры должны в какой-то мере сказать спасибо сами себе.
Все эти четыре года они демонизировали Путина. Четыре года Запад надеялся, что санкции спровоцируют в России смуту. Что на улицы выйдут толпы «белоленточных» манифестантов. Что внутри элит возникнут трещины, а зарубежные дипломаты будут с вальяжным видом разруливать все эти междоусобицы, как это бывало в Киеве.
Ничего подобного не случилось. Более того. Действия Запада не раскололи, а только укрепили российское политическое единство. Как признал на днях Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти, российский народ стойко переносит все невзгоды, Путин сумел справиться с кризисом, а санкции привели лишь к росту российской экономики.
Отдельное спасибо стоит сказать персонально Терезе Мэй. За две недели до выборов она убедительно показала российским избирателям, насколько успешно Путин отстаивает интересы своей страны во внешней политике.
Такой мощный вотум доверия дает понять Западу: ждать, что в Кремле появится другой, более удобный для него собеседник, смысла нет. А значит — пришел момент договариваться.
У западных лидеров есть прекрасный повод, не теряя лица, сказать своим избирателям: нам не все нравится в Путине, не все нравится в российской политике — но мы принимаем ее такой, какой она есть. Без участия Москвы невозможно решать ни одну глобальную политическую проблему. Мы все живем на едином земном шаре, Запад не может без Востока, Восток — без Запада. Ситуация в наших отношениях зашла в тупик. А значит, мы неизбежно должны искать компромисс.
Тем более, что Путин — именно тот человек, который держит слово (в отличие от многих его международных партнеров). С которым можно договориться.
О чем именно?
О новых правилах игры на мировой арене. О взаимном соблюдении интересов. О новой форме мирного и взаимовыгодного существования. О торговле и взаимодействии. О сокращении вооружений, наконец. О том, чтобы шансы на любого рода вооруженный конфликт на нашей планете не росли, а снижались.
Поверьте, с Россией можно договориться.