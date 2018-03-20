Западу пришла пора договариваться с Россией

После четырех лет новой холодной войны эта весна дала России и Западу редкий по сегодняшним временам шанс — шанс на примирение. Шанс начать отношения с чистого листа. Возможно, пройдет пара месяцев, и эта возможность уйдет, но сейчас она налицо.

Эту возможность подарили результаты только что прошедших в России выборов президента.

Западные правительства, западные аналитики, западная печать вынуждены констатировать: российский лидер Владимир Путин «пользуется реальной популярностью», его победа на выборах полностью легитимна, его массовая поддержка — безоговорочна.

Если Британия утверждает, что «не ссорится с российским народом», она неизбежно должна прийти к выводу, что не надо ссориться и с российской властью, которая этим народом настолько поддерживается. Более чем три четверти россиян при явке почти в 70 процентов отдали голос за одного человека.

И за такой результат западные лидеры должны в какой-то мере сказать спасибо сами себе.

Все эти четыре года они демонизировали Путина. Четыре года Запад надеялся, что санкции спровоцируют в России смуту. Что на улицы выйдут толпы «белоленточных» манифестантов. Что внутри элит возникнут трещины, а зарубежные дипломаты будут с вальяжным видом разруливать все эти междоусобицы, как это бывало в Киеве.

Ничего подобного не случилось. Более того. Действия Запада не раскололи, а только укрепили российское политическое единство. Как признал на днях Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти, российский народ стойко переносит все невзгоды, Путин сумел справиться с кризисом, а санкции привели лишь к росту российской экономики.

Отдельное спасибо стоит сказать персонально Терезе Мэй . За две недели до выборов она убедительно показала российским избирателям, насколько успешно Путин отстаивает интересы своей страны во внешней политике.

Такой мощный вотум доверия дает понять Западу: ждать, что в Кремле появится другой, более удобный для него собеседник, смысла нет. А значит — пришел момент договариваться.

У западных лидеров есть прекрасный повод, не теряя лица, сказать своим избирателям: нам не все нравится в Путине, не все нравится в российской политике — но мы принимаем ее такой, какой она есть. Без участия Москвы невозможно решать ни одну глобальную политическую проблему. Мы все живем на едином земном шаре, Запад не может без Востока, Восток — без Запада. Ситуация в наших отношениях зашла в тупик. А значит, мы неизбежно должны искать компромисс.

Тем более, что Путин — именно тот человек, который держит слово (в отличие от многих его международных партнеров). С которым можно договориться.

О чем именно?

О новых правилах игры на мировой арене. О взаимном соблюдении интересов. О новой форме мирного и взаимовыгодного существования. О торговле и взаимодействии. О сокращении вооружений, наконец. О том, чтобы шансы на любого рода вооруженный конфликт на нашей планете не росли, а снижались.

Поверьте, с Россией можно договориться.