В какой стране рождение детей приносит прибыль?

Содержание«Дети нефти»: Арабские ЭмиратыНорвегияКувейтАвстралия: чем больше детей, тем больше денегИрландияНовая ЗеландияУкраинаИспанияАргентинаЧехияЯпонияЛатвияБелоруссияЭстонияКазахстанРоссияПольшаУзбекистанВеликобританияРумынияДанияФинляндияШвецияГерманияШвейцарияФранцияАвстрияКитайСШАИндия

По исследованиям организации Save the Children Россия находится на 62 месте среди стран мира по уровню материнского комфорта. В статистических данных учитывались социальные факторы: риски смертности в родах, шансы ребенка дожить до 5 лет, какое образование смогут получить дети, ВНД и количество женщин-политиков. Первые три места заняли скандинавские страны, наши соседи — Белоруссия Украина — заняли 25 и 78 место, а на 178-м, последнем, оказался Сомали

MedAboutMe предлагает альтернативный вариант: уровень финансовой помощи в различных странах, которая полагается родителям и детям от государства. Так в какой стране лучше рожать и рождаться, где за детей платят больше?

«Дети нефти»: Арабские Эмираты

Гражданином ОАЭ можно стать, только родившись в семье граждан этой страны, которых в сравнении с общим населением страны меньше трети. И появление нового полноправного гражданина государство полностью поддерживает во всех смыслах, стимулируя родителей к его появлению с самого начала.

Например, еще до свадьбы молодые могут получить беспроцентный кредит из Брачного Фонда ОАЭ, около 20 000 долларов на каждого, и погашать его не так уж обязательно: как только в семье рождается ребенок, кредит автоматически считается выплаченным.

Но не кредитом единым радует ОАЭ родителей: за появление на свет нового гражданина счастливые родители получают от 50 000 до 200 000 долларов, а при необходимости — и дом. Конечно, это не дворец для шейха, однако небольшая вилла — тоже отличный подарок для молодой семьи.

Официально ОАЭ не признает разделение на объем выплат в зависимости от пола ребенка — это проявление шовинизма, не приличествующее стране, где максимально высок уровень европейского образования. Однако факты таковы: за рождение мальчика выплачивают больше, чем за девочку. Будущий мужчина, скорее всего, будет работать и приносить доход стране.

Доходы от нефти и газа и небольшое количество граждан, пользующихся их преимуществами, позволяют государству также открывать счет для обеспечения будущего: к 18-летию там накопится около 100 000 долларов.

Несмотря на значительные суммы, примерно 15% граждан кредитами и бесплатными домами не прельщаются, личные доходы и так высоки. Ну а о декретных отпусках и выплатах по уходу за ребенком говорить не приходится: женщина работать не обязана, и содержать ее должен муж.

Норвежские дети, вернее, их родители вплоть до 18-летия чада получают 150 долларов в месяц. Хотя цифра не самая маленькая, но по местным расценкам значительной роли не играет. Например, детский сад стоит 400-500 долл. /месяц, питание для двоих взрослых — около 600.

Если до выхода в декретный отпуск мама не работала, то на рождение малыша ей выплатят около 5 000 долларов. Успевшим поработать родильницам (а таких в Норвегии большинство, возраст первых родов приближается к 30) выплаты рассчитываются на основе совокупного дохода. Им компенсируют заработную плату за время декрета и родов и обеспечивают бесплатное медицинское обслуживание.

Как только исполняется год, большинство норвежских малышей отправляются в детские сады. Так как детей, по сравнению с количеством мест в садах, больше, то для ухода за малышом, оставшимся без путевки, родителям выплачивают около 560 долларов в месяц. Но — только до возраста в 3 года или начала посещения детского учреждения.

Как и другие арабские страны в Персидском заливе, Кувейт развивается за счет нефтедобычи. Из доходов страны 10% выделяются в особый фонд будущих поколений: природные запасы ископаемых не бесконечны, и государство инвестирует в рост и образование населения страны.

Мотивация на пополнение количества граждан начинается со свадьбы: жених имеет право на кредит в 240 000 долларов. Погашать его надо ежемесячно, но выплаты фиксированные: около 20 долларов вычитается из зарплаты новобрачного. Понятно, что несколько веков, необходимых для погашения кредита такими темпами, никто не проживет, то есть, по сути, такой кредит — подарок от правительства.

На строительство жилья для создания семьи выделяются кредиты до 1 млн долларов, причем когда нефть дорожает, государство автоматически гасит кредиты населения, частично или полностью.

На само рождение ребенка денег не выдают, но обеспечивают пополняемый вклад в банке. Изначальная сумма — 3 000 долларов, за счет процентов и пополнений он значительно вырастает к 18 годам, и в новую жизнь подросшие дети вступают уже с личным капиталом.

Поощряется многодетность: при наличии 5 детей на каждого выплачивается 200 долларов ежемесячно вплоть до момента, пока они не начнут работать. А неработающим матерям положены 300 долларов.

Помимо этого ребенок имеет право на любое образование как в пределах страны, так и в лучших школах и университетах мира: за все заплатит все тот же фонд. При этом стипендия будет в 3 раза выше, чем у других студентов. Ну а если кому-то вдруг требуется медицинская помощь, то все также будет бесплатно. Даже если в самом Кувейте нет необходимого специалиста, пациента транспортируют и вылечат в иностранной клинике без последующих счетов на дом.

Неоднозначны только цифры детской смертности: несмотря на всю поддержку, в Кувейте они довольно высоки и превышают европейский уровень в 3-5 раз. Видимо, поэтому второму и каждому последующему ребенку по достижении 6 лет государство удваивает количество денег на личном счете до 6 000 долларов. Стимул не только родить, но и вырастить.

Австралия : чем больше детей, тем больше денег

Каждый новорожденный австралиец — повод для получения вознаграждения около 3 000 долларов США (4 000 австралийских). Если же на свет одновременно появляются трое или более детей, то ежегодно родителям выплачиваются те же суммы вплоть до 16-летия близнецов.

Пособие на рождение ребенка утвердили в июле 2004 года, и уже на первое число июля было зарегистрировано максимальное количество новорожденных за всю историю страны. Родители просили отложить фиксирование родов в документах до начала действия нового закона. Та же история повторилась и в 2006 при увеличении размеров выплаты.

Существуют различные семейные налоговые льготы, помогающие семьям компенсировать расходы на детей разного возраста и количества. Программа возмещения расходов по уходу — еще один бонус — позволяет покрывать половину затрат на утвержденный перечень необходимых ребенку услуг (образовательных, медицинских и т. п.).

Дополнительно в Австралии выплачивают пособие по уходу за ребенком для компенсации затрат на детские сады, в том числе семейные, каникулярные клубы, а также можно платить бабушкам, дедушкам, няням или друзьям, осуществляющим уход за малышами вместо родителей. Сумма — не более 212 долларов в неделю, или 4,24 доллара в час. Школьники обходятся в уходе дешевле на 15%.

2,5 тысячи долларов, положенные на рождение ребенка, государство выплатит не сразу. Три части пособия будут перечислены на счет в банке при рождении, к четырехлетию маленького ирландца и после наступления двенадцатилетия. Этим вознаграждением Ирландия выгодно отличается от британской части страны, хотя при этом не все дополнительные бонусы Великобритании сохраняются, да и оплачиваемый отпуск сокращен в сравнении с британским вдвое: 26 недель из 46 придется провести без государственного финансирования (260 долларов в неделю).

Зато минимальное пособие в 155 долларов выплачивается каждый месяц по достижении ребенком 7 лет (хотя до кризиса 2009 года выплачивалось до 18). Еще один бонус Ирландии (хотя правительство с этим не согласно): детские пособия выплачиваются и на малышей трудовых мигрантов из ЕС , чьим детям совсем не обязательно находиться вместе с родителями. Суммы, в которые складываются такие выплаты, достигают десятков миллионов долларов в год, и они были одним из поводов для дебатов о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

На вечнозеленых островах также поддерживают рождаемость: граждане и легальные иммигранты имеют право на 2 160 долларов единовременной выплаты на роды. Во время декретного отпуска длиной в 18 недель мама может рассчитывать на пособие только в том случае, если она работала в течение предшествующего полугодия не менее 10 часов в неделю. Размер пособия основан на сумме чистого дохода, но не может превышать 1500 долларов в месяц.

Детям младше 5 лет положена компенсация расходов родителей на различные образовательные и развивающие услуги. Сумма зависит от доходов семьи, количества детей и так далее. Остальные пособия помогают одиноким родителям, детям-инвалидам и коренному островному населению.

Украина

Демографический кризис в стране позволяет надеяться на изменения к лучшему в социальной поддержке материнства и детства. Украина сегодня — на 172 месте по рождаемости, и это связывают не только с политической обстановкой, но и во многом с экономическими факторами. Размер детского пособия остается неизменным в течение последних 4 лет.

При рождении ребенка родители имеют право на пособие в размере около 1 500 долларов, хотя получить его удастся не сразу. Почти половину выплатят примерно через 2 месяца после подачи заявления, остальная сумма будет выдаваться равномерно каждый месяц по достижении малышом 3 лет. Есть дополнительные пособия для матерей-одиночек, детей-инвалидов, а вот с финансированием младенцев, появившихся на оккупированных территориях, возникнут сложности из-за подтверждающих документов.

После оформления пособия стоит иметь в виду, что государственные службы соцзащиты имеют право при личном визите домой инспектора удостовериться, что деньги тратятся на указанную цель — содержание ребенка.

В этом году в правительстве будет рассматриваться проект соотношения выплат и минимального размера оплаты труда и учета количества детей в семье: согласно статистике, 76% многодетных семей находятся за гранью прожиточного минимума. В помощь семьям с детьми предлагается и подход, при котором мать, прерывающая отпуск по уходу за ребенком ради выхода на работу, может передать его часть (и финансирование) другому члену семьи.

Материнство в Испании — удовольствие не из дешевых. По этой причине отмечается и демографический спад, темпы которого сдерживаются в основном за счет иммигрантов, и увеличение возраста первых родов у матери. Родить и вырастить ребенка без резкого понижения уровня дохода можно только, если оба родителя — высокооплачиваемые специалисты.

Пособие по рождению ребенка составляет около 1650 долларов, хотя до экономического кризиса 2014 года сумма была почти в два раза выше. При этом выплаты полагаются только работавшим до декрета матерям. Та же история и с пособием по уходу за ребенком: если мать не работала или же ее доход в предыдущие 2 года не превышал 200 евро в месяц, денег не дадут.

Сам отпуск по уходу составляет 16 недель после родов, в это время положено около 450 долларов в месяц, и выплачивается он за счет работодателя. До трех лет детям положены примерно 60 долларов в месяц уже от государства, а если мама решила совмещать уход за ребенком и полный рабочий день, то плюс еще 115 долларов. При этом выплаты нередко задерживаются на несколько месяцев. Рассчитывать на то, что они покроют затраты на ребенка, не стоит: только посещать испанский детский сад обходится примерно в 350 долларов в месяц.

После трех лет государство помогает только матерям-одиночкам: примерно 800 долларов в год до достижения ребенком шестилетия. Единственный плюс Испании — пособия выплачиваются не только гражданам, но и легальным резидентам, проработавшим в стране не менее 2-х лет. Таким образом можно получать и местные выплаты, и помощь от родного государства.

В Аргентине есть два фактора, влияющие на размер выплат: зона, к которой относится место проживания семьи, и уровень дохода ячейки общества. Так, беременным и ухаживающим за ребенком мамам могут выплачивать от 12 до 120 долларов в месяц. Меньше всего получат те, кто лучше всего зарабатывает. А вот если в семье оба родителя — безработные граждане или иностранцы, легально прожившие не менее трех лет, то в месяц можно рассчитывать на 24 доллара пособия на ребенка или декретного отпуска.

Пособие по родам при этом для всех одинаковое — около 750 долларов, а при усыновлении первичная выплата составит 4 500 долл. Есть и выплаты на компенсацию затрат на «образование», канцтовары для дошколят и учеников, в районе 40 долларов раз в год.

Бонусом страна поддерживает тех, кто только собирается заводить семью: специальная премия для вступающих в брак составляет 1 125 долларов.

630 долларов — единоразовая выплата на рождение маленького чеха, и не только. Чтобы получать пособие на рождение и «детские деньги», ребенку и его родителям не обязательно быть гражданами страны: достаточно, чтобы один из взрослых находился легально на ее территории не менее года, и сам факт наличия малыша в Чехии.

Пособие родителю выплачивается до 4 лет ребенка (иногда до 7 при наличии особых факторов). До трех лет оно составляет около 150 долларов в месяц, с 3 до 4 — около 80. Однако есть ряд ограничений: для его получения ребенок младше трех не имеет права находиться в детском саду более 5 дней в месяц, старше 3 — не более 4 часов ежедневно.

Остальные выплаты зависят от уровня дохода семьи и стажа матери. Так, очень малообеспеченные семьи могут подать заявку на детское пособие и получать его до достижения «ребенком» 26 лет. А выплаты в декретном отпуске в любом случае будут зависеть от предыдущего уровня зарплаты матери.

В Стране восходящего солнца, несмотря на небольшую территорию, пытаются поддерживать многодетность. При рождении первого и второго ребенка полагается единовременное пособие в 400 долларов, за каждого последующего — 700. Хотя стоимость затрат на детей и на жизнь в целом значительно выше, и родители воспринимают это скорее, как небольшой, но приятный подарок, чем как мотивацию увеличивать количество малышей в доме. В стране по-прежнему крайне низкий уровень рождаемости: 1,39 ребенка на женщину. Специалисты связывают это с недостаточностью государственной поддержки, что, в свою очередь, обусловлено матримониальной культурой страны: отпуск по беременности и родам сроком в 14 недель обеспечивается 60% от предыдущей зарплаты матери, отпуск по уходу — только 40%. При этом 30% будут платить непосредственно во время отпуска, а оставшуюся сумму — в течение 6 месяцев после возвращения матери на рабочее место.

Получить пособие для отпуска не так-то просто: оба родителя должны быть полностью заняты до декрета, контрактные, поденные работники (даже если это отец), работающие на полставки не имеют прав на пособия. При этом специфика трудового рынка Японии такова, что чаще всего таким «временным» работником становится женщина с подросшим ребенком, что снижает мотивацию на рождение второго чада.

На фоне фактов о социальной политике Японии не удивят и следующие демографические данные:

средний срок вступления в брак сегодня — 30 лет, до создания семьи необходимо получить образование и карьерный старт; количество внебрачных детей в Японии — самое низкое из всех развитых стран, 2,14% (для сравнения во Франции Швеции более половины детей рождаются у родителей, не зарегистрировавших отношения); время, которое средний японец-мужчина затрачивает на домашние дела, самое низкое среди развитых стран: 59 минут в день; частота половых контактов у японцев также практически самая низкая в мире — 45 в год при среднемировом в 103.

И еще один факт о Японии: среди детей, проживающих в приютах и патронажных семьях, более 30% составляют «отказники», дети, которых родители передают под государственную опеку из-за сложностей с уходом и содержанием. Усыновления — большая редкость.

В Латвии на каждого новорожденного положена выплата родителям — около 500 долларов. А пособие по уходу традиционно рассчитывается на основании заработной платы, зато можно выбирать, как и как долго его получать. Например:

до года ребенка в размере 60% от средней зарплаты; до полутора лет отпуска по уходу за ребенком — в размере 43,75%.

«Детские деньги» платят ежемесячно до 15 лет или до 20, если подросток еще учится (но не успел вступить в брак). Первый ребенок в семье получает около 14 долларов в месяц, второй — 28, третий — 42. Начиная с четвертого размер выплат не возрастает: около 60 долларов. При этом неважно, если первый ребенок старше 20 лет. Даже если у него есть свои дети, он входит в общее количество отпрысков и влияет на размер пособия на последующих детей, хотя на него, конечно, ничего не платят.

Доплачивают и за многодетность: от 1 года и до 20 лет детей можно рассчитывать, в зависимости от количества детей, на суммы от 12 до 250 долларов в месяц на всех.

Белоруссия

При появлении на свет первенца можно получить главное пособие в размере около 400 долларов (размер индексируется несколько раз в год), за второго и последующих — на 20% больше. Среднее пособие мамы в декретном отпуске — около 20 долларов, и получать его можно до трехлетнего возраста ребенка.

Материнский капитал — знакомое нам понятие — есть и Белоруссии: при рождении третьего ребенка государство гарантирует 10 000 долларов по достижении чадом 18-летия. Тратить эти деньги просто так не получится: как и у россиян, материнский капитал предназначен на нужды ребенка (образование, лечение, социальные нужды) или становится прибавкой к пенсии матери.

В Эстонии, как и в России, есть утвержденный минимум пособия на рождение ребенка по стране — около 350 долларов, и доплаты от местных муниципалитетов. И, как и в России, самый значительный бонус получают столичные младенцы: в Таллинне сумма выплат увеличивается вдвое, до 700 долларов.

Первые полтора года жизни ребенка платят так называемую «материнскую зарплату», причем необязательно матери. Она равна среднемесячному доходу того родителя, который непосредственно занимается уходом за ребенком.

С полутора и до 3 лет пособие уменьшается и составляет около 50 долларов в месяц.

В Казахстане выплаты пособия на рождение ребенка индексируются в соответствии с минимальным уровнем оплаты труда на дату родов. В среднем за первого, второго и третьего ребенка полагается около 300 долларов, начиная с четвертого единовременная выплата достигает 500 долларов США.

Ежемесячно неработающим мамам одного малыша до достижения годовалого возраста платят около 45 долларов, далее — в зависимости от количества детей. На четвертого и далее размер пособия достигает 70 долларов. Работающим мамам также положено пособие, основанное на размере средней заработной платы.

Россия

В России, как известно, есть два фактора, влияющих на уровень финансовой помощи от государства: место регистрации ребенка и доходы его родителей. 16 659 рублей или 291 доллар США — единовременная выплата на рождение ребенка, увеличивающаяся в некоторых регионах за счет муниципальных доплат.

Выплаты в декретном отпуске и в период ухода за ребенком до полутора лет зависят от статуса и стажа мамы (или папы, или иного родственника, решившегося на уход за ребенком). Минимальный размер — 55 долларов в месяц на первенца, 110 на второго и далее. Дополнительно в целях улучшения демографической ситуации принимается комплекс различных мер помощи родителям и детям: от дотаций в 192 доллара ежемесячно при двух детях в семье до достижения полутора лет до поощрений в размере МРОТ при рождении третьего ребенка в некоторых регионах.

Материнский капитал, также относящийся к «премиям за рождение», составляет на сегодня 7 915 долларов. Если детские пособия обещано индексировать в соответствии с инфляцией, то материнский капитал «заморожен» до 2020 года.

В поддержку материнства разрабатываются и воплощаются различные программы: от продуктовых наборов и коробок с вещами до льготных кредитов на ипотеку молодой семье, «семейный автомобиль» и дотации в виде земельных участков для многодетных семей. Однако, согласно мнению правительства РФ (и большей части населения), поддержки все еще недостаточно, и, задумываясь об улучшении демографической ситуации в стране, будущие и состоявшиеся родители рассчитывают в основном на свои силы.

Оплачивать расходы на маленького поляка родителям приходится самостоятельно: единовременная выплата при рождении ребенка составляет около 250 долларов, а ежемесячное пособие до трех лет не превышает 20. Выплаты в отпуске по уходу зависят от зарплаты матери и составляют 80%, сам отпуск длится 12 месяцев. При этом ясли и детские сады платные, хотя по уровню затрат суммы близки скорее российским, а не европейским соседям.

Однако новая программа «500+» позволяет родителям, решающимся на второго и далее ребенка, рассчитывать на прибавку в 500 злотых (около 145 долларов) ежемесячно вплоть до 18 лет. Что интересно: эта сумма полагается не только гражданам Польши, но и иностранцам не из Евросоюза с видом на временное жительство и семьей на территории страны. Так государство планирует и увеличить рождаемость, и привлечь поток трудовой миграции.

Такое же пособие можно получать и на первого ребенка, но только в случае, если доход на одного члена семьи не выше 200 долларов. Выплаты не облагаются налогами и индексируются в зависимости от инфляции. Таким образом за 18 лет можно рассчитывать как минимум на 30 тысяч долларов.

В Узбекистане система пособий схожа с соседним Казахстаном: при рождении ребенка выплачивают 2 МРОТ, или около 120 долларов.

Ежемесячные выплаты на ребенка до двух лет составляют 1,5 МРОТ, примерно 80 долларов США.

Великобритания

Выплаты в честь рождения ребенка, равно как и последующие варианты финансовой и материальной помощи, в стране Туманного Альбиона зависят от двух факторов: работала ли мама до наступления беременности и каков совокупный доход семьи. Зато длительность отпуска по беременности и родам самая большая в Европе — 52 недели при общеевропейском минимуме в 14.

Безусловные бонусы:

во время беременности и пока ребенку не исполнился год, мама имеет право на бесплатное стоматологическое лечение, что довольно щедро по британским расценкам; на первого ребенка полагается пособие в размере около 120 долларов в месяц (примерно 1500 в год), начиная со второго — 85. В год на двоих детей выдадут в районе 2 200 долларов, и так до 16 лет; часть затрат на посещение детского сада (до 350 долларов в месяц) может быть списана с налогов, выплачиваемых одним из родителей. При этом за счет него же может частично оплачиваться посещение детских клубов, в которые дети ходят во время каникул.

Выплаты по декрету рассчитываются примерно также, как и в России: если мама работала на одном месте более 41 недели до ПДР, и заработок составлял не менее 150 дол. /неделю, то пособие будет следующим:

первые 6 недель — 90% от полной зарплаты; далее 33 недели — около 200 долларов или 90% зарплаты (выплачивают ту сумму, которая меньше); оставшиеся 13 недель отпуска по уходу за ребенком не оплачиваются.

Если же за срок до беременности сумма заработка была ниже минимума, мама работала индивидуальным предпринимателем или относилась к неработающим, то выплаты ниже.

Если у будущей или состоявшейся мамы доход низкий или ей не исполнилось 18 лет, то выдают также молоко, овощи, фрукты и витаминные препараты. Такой же набор получают дети до 4 лет из малообеспеченных семей. Некоторым категориям мам может быть выплачен Start Maternity Grant, около 800 долларов при рождении первенца.

Пожалуй, самый «уважительный» бонус для мам в Великобритании — уход за ребенком до 12 лет, если женщина при этом не работает, посвящая себя семье, зачисляется в рабочий стаж и учитывается при расчете пенсии. Если же мама решает работать, то ее должность сохраняется в течение полугода после родов, через 11 месяцев могут предложить другое место в той же компании, через год резерв рабочего места истекает.

Растить детей в Великобритании довольно дорого: согласно статистике, практически каждая четвертая семья опирается на помощь родственников, так как детские сады и няни — дорогое удовольствие. Государство работает над новыми программами помощи, позволяющими компенсировать до 3000 долларов затрат на ребенка в год «детскими» ваучерами, различными схемами компенсации. Что приятно — для оформления любой помощи не надо ходить по инстанциям, все решается по электронной или бумажной почте.

В Румынии на каждого ребенка от рождения до 18 лет его родители (хотя бы один должен быть гражданином страны) стандартно получают от 60 долл. /месяц, то есть примерно 720 долларов в год. Сумма может быть и выше — до 85% от среднего чистого дохода за последний год, со своими ограничениями, как и в России.

При этом в возрасте 6 лет ребенок должен «доказать право» на выплату: поступить в школу. Никаких сложностей с зачислением у детей не возникает, так что эта мера призвана побудить родителей отдать чадо на учебу вовремя.

А новая инициатива поддержки только проходит утверждение в правительстве. 10 000 долларов предлагают класть на счет новорожденного в виде депозита. Получить он его сможет после 18 лет при условии, что закончит 12 классов средней школы.

При этом деньги с депозита могут быть использованы для высшего образования, приобретения жилья, начала собственного дела или дорогостоящего лечения. Своеобразный «детский» капитал, помогающий родителям спокойнее отпускать ребенка во взрослую жизнь.

Каждый новорожденный «приносит ежемесячный доход» примерно в 80 долларов вплоть до семилетия. Небольшая сумма в итоге выливается в более чем 6 тысяч.

Все остальные бонусы положены только малоимущим семьям, и в сравнении с имущими, зарабатывающими чуть больше прожиточного минимума, они значительны: пособия, компенсации за жилье, детские сады, клубы и т. д. Специфическая политика государства ставит Данию на первое место в Европе по отношению к малоимущим и безработным. Так, пособие по безработице выплачивается в течение 2 лет поиска нового места и составляет 90% от уровня средней зарплаты за прошлые годы. Выгоднее, чем укороченный отпуск по уходу за ребенком. В стране нет поощрений для тех, кто усердно трудится, даже сочетая работу и уход за детьми. Однако довольно эффективная система поддержки малоимущих и безработных, что приводит к социальным казусам.

Истории «ленивых негодяев», начавшиеся с выступления на датском ток-шоу Роберта Нильсона, успешно живущего на пособия в течение 11 лет, пополнились новым персонажем.

Карина, мать-одиночка 12-летнего сына, не работает с юности и живет на различные пособия, в том числе по здоровью (с диагнозом депрессия). Общий доход ее составляет около 1 500 долларов в месяц, что выше заработной платы большинства датчан с низкой профессиональной квалификацией. На эту сумму Карина имеет возможность оплачивать квартиру в центре Копенгагена , покупать новую мебель и технику и обеспечивать всем необходимым себя и ребенка, за содержание которого полагается дополнительное пособие.

Финляндия — страна, которая занимает сразу два первых места в мировых рейтингах материнства и детства: по удобству для матерей и по количеству счастливы школьников. Школьная система финнов действительно отличается от других, а в чем комфорт для мамочек?

Декретный отпуск (включая родительский) составляет 7 месяцев, и выплаты в это время — не менее 70% от заработной платы. Далее отпуск можно продлить до трехлетия с выплатами в районе 550 долларов в месяц. Причем такой отпуск полагается любому родителю, и примерно 70% финских пап охотно используют эту возможность. Им же полагается отдельный отпуск в период младенчества — 54 дня, и отдельное небольшое пособие isyysraha, специальная выплата для отцов, которые живут вместе с мамой и ребенком.

Помимо финансовых стимулов Финляндия вручает каждому малышу коробку с «приданым», одеждой и средствами по уходу. От получения такой материальной помощи можно отказаться и взять взамен около 160 долларов компенсации, однако такой набор — уже часть традиции, да и входящие в его состав, например, комбинезоны Reima значительно увеличивают привлекательность подарка. Для получения коробки необходимо начать посещать гинеколога до наступления 4 месяцев беременности, и это тоже часть заботы о матери, равно как и пандусы на улицах, бесплатные детские комнаты с нянями в общественных местах и оборудованные помещения для сцеживания грудного молока на работе.

Швеция

Швеция — страна, которая уверенно удерживает второе место по рождаемости детей среди всех европейских государств. И происходит это не столько благодаря пособиям и материальной помощи — она невелика и выплачивается как пособие по уходу за ребенком в размере 67% от заработной платы или 145 долларов.

Зато оплачиваемый отпуск по уходу за детьми довольно длинный, 18 месяцев. Брать его можно частями вплоть до 8 лет ребенка, а еще как минимум 3 месяца обязан «отсидеть» с ребенком папа. Различные виды социальной помощи и сервиса для родителей увеличивают комфорт материнства и отцовства для шведов.

Германия — одна из немногих европейских стран, где пособие по уходу выплачивается даже никогда не работавшим матерям: для мам со стажем оно составляет от 67% от средней зарплаты за прошедший год, для неработавших — около 350 долларов, и платят его в течение 14 недель минимум. Сам отпуск по уходу может длиться до трехлетия ребенка.

Есть также родительские пособия, зависящие от заработной платы и возраста ребенка, компенсация затрат на образование и внешкольную активность (до 140 долларов в месяц), дотации и различные социальные пакеты. Например, при низком материальном статусе можно получить одежду для беременных и новорожденных.

После выхода на работу пособие на ребенка продолжают выплачивать вплоть до совершеннолетия детей (18 лет), или до 25, если вчерашний ребенок продолжает учиться по окончании школы или не может найти работу. Размер «детских денег» составляет около 210 долларов ежемесячно на первого и второго ребенка (за каждого), при рождении третьего новое детское пособие увеличивается на 15 долларов, начиная с четвертого ежемесячная выплата составит около 250 долларов.

Ребенок при этом может и не быть гражданином Германии, главное — чтобы родители проживали в стране легально.

В одной из самых финансово благополучных стран Европы матерей не особенно балуют. Длительность декретного отпуска — 4 месяца, и получать в это время мама будет среднюю заработную плату по итогам предыдущих полутора лет. Если же женщина последние годы не работала, то и денег не положено. Выплат на рождение ребенка тоже нет, зато после окончания отпуска можно рассчитывать на пособие в размере 200 долларов. Что при уровне среднего дохода швейцарца в 5 000 (и примерно таких же расходах) не очень-то много.

Франция

Во Франции система поощрения родителей довольно разнообразна и сложна и отличается особым вниманием к многодетным семьям: на их поддержку идет 46% всего целевого бюджета для семей и детей, при этом многодетные во Франции — каждая пятая семья с детьми.

В целом на размеры и возможность получения пособий по рождению и воспитанию ребенка влияет множество факторов. Так, беременной матери в третьем триместре выплачивается премия PAJE в размере около 1 200 долларов (при усыновлении — в два раза больше). Она призвана покрыть первые затраты на ребенка и его появление. Однако получить ее можно, если совокупный доход супругов не превышает 40 000 долларов в год (или больше, если в семье уже есть дети). В итоге данную премию получают около 85% семей, однако стоит учитывать, что во Франции один из самых высоких уровней внебрачного рождения, и вполне понятно, почему.

С рождения до трех лет на каждого ребенка выплачивают примерно 210 долларов ежемесячно, еще 120 долларов каждый месяц выдают одиноким родителям вплоть до 20-летия чада.

Если родители ребенка до 6 лет нуждаются в присмотре за ним, то такую услугу от аккредитованных государством нянь компенсируют.

Поощрение рождаемости весьма прогрессивно. Пособие для семьи выплачивают, если в ее составе есть два и более детей до 20 лет, вне зависимости от уровня дохода родителей. За второго ребенка доплачивают 150 долларов, за трех — 250, каждый следующий добавляет в семейный бюджет еще примерно 200 долларов.

Еще около 200 дополнительных долларов в месяц получают 83% многодетных семей (больше 2 детей по достижении ими 3 лет). Оставшиеся 17% не подпадают под ограничение нижнего размера дохода семьи. А если такая семья решает изменить условия проживания, то можно получить дотацию в размере 1200 долларов на переезд. Налоговые льготы также существенны: четыре ребенка в семье означают, что родители платить налоги не будут.

Много детей — много и забот. Французским многодетным матерям полагаются пенсионные льготы: плюс 10% к базовому уровню пенсии при трех выращенных детях и 5% за каждого дополнительного ребенка.

Система поощрений Франции считается одной из самых эффективных, и такой подход приводит к росту рождаемости: в среднем на каждую француженку приходится 2 ребенка.

Австрия учитывает, что детям и расходам на них свойственно расти с годами. Поэтому и пособие на ребенка увеличивается в зависимости от возраста. Так, первенцу до 10-летия положено в месяц примерно 145 долларов, от 10 до 19 лет — 180. Второй ребенок получает финансирование от государства по той же схеме, но больше на 18 долларов, такая же арифметическая прогрессия срабатывает при появлении третьего и далее детей.

Помимо пособия до 19 лет для всех детей в Австрии стимулируют и студентов: вплоть до 27-летнего возраста учащиеся вузов получают дополнительные дотации, снижая родительскую нагрузку по финансированию чада.

Китай — страна, прославившаяся штрафами за рождение детей. Еще не так давно второй ребенок вводил семью в значительные убытки: нерегламентированное появление нового гражданина могло обойтись довольно дорого.

По подсчетам статистиков за время действия программы родилось на 400 миллионов детей меньше, чем могло бы в соответствии со средними темпами прироста населения. А штрафы за желание родить второго ребенка пополнили бюджет страны на 315 миллиардов долларов.

Самый дорогостоящий ребенок родился у Чжана Имоу: размеры штрафов основываются на уровне личного дохода, и знаменитый кинорежиссер выплатил за третьего малыша 1,2 миллиона долларов.

В среднем политика «одна семья — один ребенок», принятая в 1974 году, грозила финансовыми санкциями в размере от 4 до 8 заработных плат, принуждением к прерыванию беременности или передачей ребенка под государственную опеку. Второго малыша разрешалось рожать только в тех семьях, где оба родителя — единственные дети, и в сельской местности, если первенец оказывался девочкой.

В итоге сегодня в стране на 33 миллиона мужчин больше, чем женщин, а через несколько лет количество населения пенсионного возраста будет составлять четверть всех китайцев. Программу санкций отменили в 2015 году, и штрафы были обещаны только за третьего и далее детей. Однако за последние 35 лет в сознании укрепилась установка на одного ребенка, и ситуация не улучшается.

Китайская статистика рождаемости начала настолько удручать, что с этого года в стране запланированы не штрафы, а финансовая поддержка в виде единовременного пособия на рождение второго ребенка до 2 000 долларов. Система пока что проходит проверку на эффективность.

США родителей в целом и матерей в частности поддерживают только налоговыми льготами (около 100 долларов). Все остальное ложится на плечи семейного бюджета. И только в случае, если бюджет не выдерживает такой нагрузки, можно рассчитывать на некоторую помощь.

Единая система социальной поддержки семей отсутствует, и дотации можно попробовать получить от государства, частных компаний, благотворительных организаций и церкви.

Государство помогает малоимущим семьям талонами на продуктовые наборы (до 800 долларов стоимости продуктов для семей с 5 и более детьми в месяц), жильем по сниженным ценам, субсидиями на коммунальные услуги, медицинской помощью в ограниченном виде, приоритетом на место в бесплатном детском саду, а также консультациями по планированию семьи.

Общественные и частные организации могут предложить финансовую помощь, однако чаще спектр услуг предоставляется в виде присмотра за ребенком, юридических, психологических консультаций, помощи в получении образования и трудоустройстве для родителей.

Общая политика США — ответственность за благополучие гражданина, большого или маленького, личное дело гражданина и его близких.

Проблем с уровнем рождаемости в Индии нет. Наоборот, рекомендуется иметь не более двух детей, хотя эта рекомендация не поддерживается ни поощрениями, ни штрафами, как в Китае.

Однако, поскольку в стране есть недостаток продовольствия и необходима программа по улучшению здравоохранения, каждая беременная и кормящая мать имеет право на пособие в 100 долларов, а дети в возрасте до 14 лет — на ежедневное горячее питание.

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