Исаев: Путин опирается на ясно выраженную волю российского народа

Выборы были прозрачными и открытыми: присутствовало более полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, на участках велось онлайн-видеонаблюдение, использовалось более 12 800 КОИбов.

Эти выборы проходили в условиях давления на нашу страну со стороны других государств. Особенно некрасивым было поведение украинских властей, при попустительстве и содействии которых экстремисты заблокировали доступ российских граждан, проживающих на территории Украины , к избирательным участкам, которые находились в наших дипломатических представительствах.

Полностью провалилась поддерживаемая из-за рубежа идея так называемой забастовки избирателей.

Кандидаты, ратовавшие за неолиберальный курс, вместе не собрали и 5%, необходимых для прохождения политической партии в Госдуму . Народ в очередной раз отказал в доверии тем, кто хотел бы вернуть нас к «идеалам» девяностых годов.

За 18 дней до выборов Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. В нем президент обозначил жесткий ответ на угрозы и вызовы в адрес России , зачастую звучащие со стороны западных лидеров. Полученная им после этого беспрецедентная поддержка со стороны граждан нашей страны означает, что, проводя курс на создание многополярного мира и на защиту наших национальных интересов на международной арене, Владимир Путин опирается на ясно выраженную волю российского народа.

Консолидация общества произошла и вокруг стратегических задач экономического и социального развития страны, поставленных в Послании.

В нем президент прежде всего говорил о том, что нужно совершить качественный скачок в развитии экономики: темпы экономического роста должны быть выше среднемировых, необходимо увеличить приток инвестиций до 27% от ВВП и продолжить возвращение капиталов на Родину, создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Также глава государства призвал совершенствовать транспортную инфраструктуру и использовать географическое положение России в мировом разделении труда. Кроме того, должны развиваться современные технологии, в том числе за счет диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Наконец, надо обеспечить развитие финансовой системы на базе достигнутого рекордно низкого уровня инфляции.

Все это создаст возможности для выполнения масштабных социальных задач, которыми надо заниматься не после того, как будут решены задачи экономические, а одновременно с ними. В числе важнейших целей в социальной сфере — рост средней продолжительности жизни до 80 и более лет и обеспечение активного долголетия граждан нашей страны, качественное улучшение отечественного здравоохранения, увеличение доходов и покупательной способности населения, создание благоприятной среды для жизни людей. Напомню, что президент поставил задачу вдвое увеличить финансирование проекта «Городская среда», который очень важен для фракции "Единая Россия" . В результате его реализации к 2024 году все общественные пространства и дворы станут современными и удобными.

Программа Владимира Путина, после того как она получила столь впечатляющую поддержку избирателей, должна стать программой всех уровней и ветвей власти, всех серьезных политических сил страны на ближайшие шесть лет.