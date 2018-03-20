Из-за ремонта в апреле ограничат движение на нескольких ростовских улицах

В департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения опубликовали список улиц, к ремонту которых приступят в начале апреля. В связи с этим здесь временно введут ограничение движения для транспорта.

С 10 апреля и по 15 мая будут менять асфальт на проспекте Королева. Движение будет ограничено сразу на нескольких участках: от проспекта Космонавтов до улицы Орбитальной; от Вавилова до Неклиновского спуска; на проспекте Космонавтов от Волкова до Орбитальной и в переулке Университетском на участке от Седова до дома №30.

Из-за ремонта тротуара на проспекте Соколова в эти же дни будет ограничено движение на участке от Пушкинской до Большой Садовой и по переулку Семашко от Пушкинской до Большой Садовой. Здесь транспорту разрешат двигаться только по одной полосе.