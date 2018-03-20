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Юнармия и «Оборонлес» подписали соглашение о сотрудничестве
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Юнармия и «Оборонлес» подписали соглашение о сотрудничестве 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Взаимодействие организаций направлено на совместную природоохранную и образовательную деятельность, а также военно-патриотическое и экологическое воспитание подрастающего поколения.
Между руководством «Юнармии» и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Взаимодействие организаций направлено на совместную природоохранную и образовательную деятельность, а также на военно-патриотическое и экологическое воспитание членов движения «Юнармия».
Действие соглашения будет распространяться на все субъекты Российской Федерации, где расположены филиалы «Оборонлеса» и региональные структуры Юнармии.
«Взаимодействие и даже дружба между нашей структурой и движением существует уже около года. Теперь мы официально их закрепили соответствующим документом. Юнармейцы всегда поддерживали нас в акциях по посадкам деревьев, теперь мы планируем привлекать участников движения и к природоохранной деятельности — в планах на базе филиалов «Оборонлеса» проводить экологические уроки, изучать правила пожарной безопасности в лесу», — комментирует начальник ФГАУ «Оборонлес» Дмитрий Ольховик.
В рамках подписанного соглашения запланировано совместное выполнение различных мероприятий: посадка леса, проведение ухода за лесными культурами, выращивание посадочного материала, озеленение населенных пунктов, охрана полезных и редких насекомых, зверей и птиц, пропаганда среди граждан страны вопросов охраны и защиты леса. Реализация соглашения позволит профессионально сориентировать членов движения в области лесного хозяйства военного ведомства и подготовить будущие кадры лесного хозяйства Министерства обороны Российской Федерации.
Специалисты «Оборонлеса» планируют проведение выездных лекций и мастер-классов, образовательных экскурсий в филиалах учреждения, рассматривается возможность организации и проведение летних палаточных лагерей в лесах Минобороны в зоне контроля «Оборонлеса».
«Сотрудники ФГАУ «Оборонлес» уже давно ведут экологические уроки, направленные на противопожарную пропаганду, и теперь юнармейцы значительно расширят аудиторию, с которой мы взаимодействуем по этим направлениям», — резюмировал Дмитрий Ольховик.
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