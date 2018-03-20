Безопасность на опасных предприятиях предложили усилить дистанционным контролем

России должны быть сформированы правовые основы внедрения дистанционных методов мониторинга в области промышленной безопасности.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О промышленной безопасности опасных производственных объектов“ размещён на федеральном портале проектов правовых актов.

Приоритетная программа в сфере промышленной безопасности, как отмечается в сопроводительных документах к инициативе, предусматривает переход от всеобъемлющего контроля к дифференцированному планированию проверок, которые будут проводиться в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Это, как отмечают авторы инициативы, увеличит охват потенциальных нарушителей обязательных требований, представляющих угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям, и одновременно уменьшить нагрузку на подконтрольные субъекты, не представляющие угрозы причинения вреда таким ценностям.

В рамках внедрения риск-ориентированного подхода предусмотрено развитие систем управления рисками в контрольно-надзорных органах, в том числе в части создания массивов „больших данных“ и с их использованием на регулярной основе переоценивание рисков в зависимости от фактического состояния объектов.

Тенденция госполитики в области осуществления контрольно-надзорной деятельности, направленная на переход к риск-ориентированной модели, категорирование объектов по классам опасности, территориальная специфика расположения опасных производственных объектов требуют модернизации подходов в осуществлении контрольно-надзорной деятельности и перераспределения ограниченных временных, кадровых, финансовых ресурсов в соответствии с рисками опасности в области промышленной безопасности.

Необходимость широкого использования информационных систем и дистанционного мониторинга в области промышленной безопасности подтверждает и успешный мировой опыт, который реализуется в данной сфере.

На сегодняшний день в России отмечается широкое применение организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в рамках контроля автоматизированных комплексов, позволяющих дистанционно контролировать параметры безопасности на опасных производственных объектах.

Технологически подобный контроль применяется в рамках систем управления промышленной безопасностью, при создании систем противоаварийной защиты и автоматики, осуществляемой эксплуатирующими организациями в соответствии с требованиями федеральных норм и правил промышленной безопасности, а также в составе структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий.

Вместе с тем, сведения, содержащиеся в информационных системах эксплуатирующих организаций, не могут быть применены в деятельности федеральных органов власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния их исполнения.

Законопроект уточняет требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта в части организации производственного контроля, обязывает организации, эксплуатирующие опасный производственный объект, осуществлять дистанционный контроль технологических процессов на объекте и передаче в автоматизированном режиме в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информации о значениях параметров, определяющих безопасность опасного производственного объекта.

Кроме того, предлагаемая законодательная новелла вводит понятие „государственный мониторинг в области промышленной безопасности“.

В этой связи осуществляемая в рамках дистанционного мониторинга интеграция показателей информационных систем эксплуатирующих организаций в единую систему мониторинга промышленной безопасности позволит снизить административное давление на бизнес и оптимизировать контрольно-надзорную деятельность в промышленной безопасности, сформировать систему информационного обеспечения анализа риска возникновения аварий на опасных производственных объектах и повысить эффективность функционирования подсистемы контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе , а также положениям других международных договоров России.

Принятие законопроекта поспособствует достижению целей и задач действующей госпрограммы „Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах“.