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В Госдуме оценили возможное введение бесплатного проезда в общественном транспорте Парижа
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В Госдуме оценили возможное введение бесплатного проезда в общественном транспорте Парижа 

RT на русском 5 часов назад
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с НСН оценил возможное введение бесплатного проезда в общественном транспорте Парижа к 2020 году. «Безусловно, к этому нужно стремиться, потому что транспорт является одной из важных составляющих для всех слоёв населения», — сказал депутат.
По его словам, на законодательном уровне вопрос практически не решаем, поскольку всё упирается в возможности того или иного региона предоставлять такой вид услуг.
Как отметил Старовойтов, если общественный транспорт будет бесплатным, то это должно субсидироваться именно из бюджета.
«У нас по пальцам одной руки можно посчитать количество субъектов, которые являются донорами, у всех остальных лишних денег нет. Но ещё раз подчёркиваю, что идея правильная, важная, идти к этому необходимо», — добавил он.
В январе сообщалось, что Минтрансу предложили установить безусловный бесплатный проезд в электричках для льготников.
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