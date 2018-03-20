19 марта 2018 года в Каминном зале Дома экономиста состоялось награждение победителей XXI Московского конкурса «Менеджер года» 

Победителем в номинации «Сфера услуг» стала Елизавета Соколова — генеральный директор Barbarella Barbershop, расположенного по адресу Большая Якиманка 38.
Оценка конкурсантов проводилась на основании документов, описывающих менеджерские компетенции участников и их вклад в развитие и укрепление российской экономики.
Конкурс, организованный Международной Академией и Вольным экономическим обществом России, проводится с 1997 года при активной поддержке Правительства Москвы. За эти годы Проект стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала столицы.
Учредители Проекта, Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России, видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики; в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.
В Московском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Оргкомитет Проекта «Менеджер года» возглавляют:
Г. Х. Попов — председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, почетный президент ВЭО России, советник Мэра Москвы, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор;
В. И. Щербаков — президент, академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Председатель Жюри Московского конкурса — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член Сената ВЭО России, почетный академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель и инженер РФ, д.э.н., профессор В. И. Ресин.
В жюри входят руководители департаментов и комитетов Правительства Москвы, административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители бизнес-сообщества.