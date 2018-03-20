19 марта 2018 года в Каминном зале Дома экономиста состоялось награждение победителей XXI Московского конкурса «Менеджер года»

Победителем в номинации «Сфера услуг» стала Елизавета Соколова — генеральный директор Barbarella Barbershop, расположенного по адресу Большая Якиманка 38.

Оценка конкурсантов проводилась на основании документов, описывающих менеджерские компетенции участников и их вклад в развитие и укрепление российской экономики.

Конкурс, организованный Международной Академией и Вольным экономическим обществом России , проводится с 1997 года при активной поддержке Правительства Москвы . За эти годы Проект стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала столицы.

Учредители Проекта, Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России, видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики; в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.

В Московском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.

Оргкомитет Проекта «Менеджер года» возглавляют:

Г. Х. Попов — председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, почетный президент ВЭО России, советник Мэра Москвы , почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор;

В. И. Щербаков — президент, академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Председатель Жюри Московского конкурса — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации , действительный член Сената ВЭО России, почетный академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель и инженер РФ, д.э.н., профессор В. И. Ресин.

В жюри входят руководители департаментов и комитетов Правительства Москвы, административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители бизнес-сообщества.